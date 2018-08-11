Украина Супрун рассказала, чем опасно зависание в соцсетях

2018-08-12 11:30 243

 

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжила публиковать здоровые советы у себя на странице в Facebook. В этот раз она написала, чем опасны социальные сети.

Она написала, что из-за чрезмерного увлечения соцсетями растет уровень тревоги, возникает дополнительный стресс, ухудшается настроение и даже может возникнуть депрессия. Также к негативным последствиям Супрун отнесла ухудшение сна, снижение самооценки.

Она посоветовала хотя бы иногда отрываться от своих гаджетов и аккаунтов, устраивать дни "цифрового детокса".

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