Украина Супрун рассказала, чем опасно зависание в соцсетях

2018-08-12 11:30 243

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжила публиковать здоровые советы у себя на странице в Facebook. В этот раз она написала, чем опасны социальные сети.

Она написала, что из-за чрезмерного увлечения соцсетями растет уровень тревоги, возникает дополнительный стресс, ухудшается настроение и даже может возникнуть депрессия. Также к негативным последствиям Супрун отнесла ухудшение сна, снижение самооценки.

Она посоветовала хотя бы иногда отрываться от своих гаджетов и аккаунтов, устраивать дни "цифрового детокса".