Мир Рыба с конской головой: на Карибах нашли неизвестное существо

2018-08-12 11:01 168

В сети широко распространилось фото обнаруженной на Карибах рыбины, голова которой поразительно напоминает конскую, пишет "Новости планеты".



Пользователи Интернета догадываются, что рыба была определенно глубоководная и обитала на глубине нескольких километров, куда не достают лучи света. На это в некоторой степени указывают рудиментарные глаза рыбины, которые вряд ли что-то видят.



О размерах существа ничего не сообщается, из-за чего сложно судить о том, что представляет собой рыбина.



При взгляде на фото, сразу в глаза бросаются массивные зубы. Скорее всего, именно они позволяли рыбе охотиться на крупную добычу.



Многих заинтересовал факт, что глаза у рыбы посажены не по бокам, а спереди. Эксперты утверждают, что непонятное существо 100% являлось суровым хищником

Стоит отметить,что среди пользователей нашлись и здравомыслящие скептики, уверенные в том, что это очередной "развод" для доверчивых. По их мнению, на фото находится кукла или лошадиная голова, к которой приделали хвост.