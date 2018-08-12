Рыба с конской головой: на Карибах нашли неизвестное существо

В сети широко распространилось фото обнаруженной на Карибах рыбины, голова которой поразительно напоминает конскую, пишет "Новости планеты".
Пользователи Интернета догадываются, что рыба была определенно глубоководная и обитала на глубине нескольких километров, куда не достают лучи света. На это в некоторой степени указывают рудиментарные глаза рыбины, которые вряд ли что-то видят.
О размерах существа ничего не сообщается, из-за чего сложно судить о том, что представляет собой рыбина.
При взгляде на фото, сразу в глаза бросаются массивные зубы. Скорее всего, именно они позволяли рыбе охотиться на крупную добычу.
Многих заинтересовал факт, что глаза у рыбы посажены не по бокам, а спереди. Эксперты утверждают, что непонятное существо 100% являлось суровым хищником
Стоит отметить,что среди пользователей нашлись и здравомыслящие скептики, уверенные в том, что это очередной "развод" для доверчивых. По их мнению, на фото находится кукла или лошадиная голова, к которой приделали хвост.