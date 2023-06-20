ВОЙНА В Украине В Днепропетровской области полностью запретили отлов и продажу речной рыбы

2023-06-20 12:27

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровской области из-за разрушения Каховской ГЭС запрещен отлов и продажа рыбы.

Нельзя реализовывать улов из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

По словам Лысака, введен усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль. Ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации в зоне бедствия.

"Пока закрыты для купания пляжи города Днепра. Отдельно хочу обезопасить жителей Никопольщины от посещения обмелевшего Каховского водохранилища и прилегающей территории. Там сохраняется опасность", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, в Одесской области запретили купаться и рыбачить в море.