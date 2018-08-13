Детали VIP отдых Мэра Харькова – Геннадия Кернеса и Директора КП «Ритуал» - Евгения Журавлева (VIP отдых «Гепы» и «Фиксы»)

2018-08-13 20:06 465

Как ранее сообщалось Харьковским антикоррупционным центром, 20 июля мэр города Харькова – Геннадий Кернес вместе со своей женой и охранниками улетел на частном самолете отдыхать за границу.

Примерно в 8:30 бронированные машины городского главы были замечены у международного аэропорта «Харьков».

Также, как стало известно харьковским активистам, с Кернесом на отдых улетели: его давний друг – Евгений Журавлев, директор коммунального предприятия «Ритуал», более известный в узких кругах по прозвищу «Фикса», и крестница мэра Харькова, дочь Журавлева - Анастасия.

Около 9:00 Геннадий Кернес и Ко. чартером вылетели в г.Инсбрук. Кстати, чартер, на котором они совершили перелет, Bombardier Challenger 300 - средний трансконтинентальный самолет категории Super Mid Jet на 9 мест.

Как стало известно, самолет, заказанный для перелета Геннадия Кернеса, имеет бортовой номер TC-RZA и принадлежит турецкой компании MNG JET HAVACILIK AS. По информации на сайте компании, стоимость аренды этого самолета составляет 5 тыс. долл. в час.

К слову, минимальное время аренды такого воздушного судна – сутки. Таким образом, только на перелет Кернес потратил $120 тысяч или 3 миллиона гривен в одну сторону, что превышает его заработную плату в пять раз (заработная плата Геннадия Кернеса составляет 599 тыс. грн/год, не говоря уже о 308 тыс. грн/год Евгения Журавлева). Впрочем, такую поездку мэр может себе позволить. Согласно декларации за прошлый год городской голова только в виде наличных хранит 43 миллиона гривен.

По данным ресурса Flight Tracker, в 11:30, 20 июля, чартер с Геннадием Кернесом на борту приземлился в международном аэропорту австрийского Инсбрука.

Казалось, что в аэропорту г. Инсбрук наша занимательная история и закончится, но, как всегда бывает, она получила неожиданное продолжение благодаря добрым людям, которые отдыхали в небольшом городке Мерано в Южном Тироле и прислали своим харьковским друзьям занимательные фото с вопросом – «А где же вы?», а те поделились с нами.

А именно, вовремя прогулки по улочкам этого курортного городка они встретили и запечатлели колоритную процессию, на которую обращали внимание все прохожие, а именно: Геннадия Кернеса и, как видно по фотографиям, в сопровождении усиленной охраны, а также свиты в лице жены и семьи Журавлевых.

При этом, Евгений Журавлев за границей даже не стесняется своего криминального прошлого (вероятнее всего и настоящего), а наоборот пытается подчеркнуть данный факт своей биографии, и открыто носит полосатую футбольную майку под номером 7 с надписью FIKSA.

Поэтому, после получения такого «письма счастья», мы решили быстро просмотреть страницы Анастасии Журавлевой в социальных сетях, зная любовь Насти к самопиару, и на ее странице в Instagram нас ждала просто Госпожа Удача! И так, нисколько не стесняясь, крестница Геннадия Кернеса - Анастасия Журавлева на своей странице выставила фотографии, где она запечатлена со своим отцом – Евгением Журавлевым на фоне центрального входа «Palace Merano», а также указала геолокацию своего местонахождения. При этом, как видим, свой VIP - отдых никто даже и не думал скрывать.

Кстати, хотели бы заметить, что эти фотографии потом были удалены Анастасией Журавлевой. Видать отец и крестный Насти, если очень мягко сказать, пожурили ее за такой опрометчивый поступок, которым она хотела показать своему кругу общения, какая она, вообщем классная и крутая в этой жизни.

Ну а теперь поговорим об отеле «Palace Merano – Health of Life», где господин Кернес и Ко. отдыхали от трудов праведных во благо Харькова, находится он в небольшом городке Мерано, в горной местности на высоте 325 м над уровнем моря и считается одним из самых престижных курортных отелей Северной Италии.

Кстати, как оказалось, именно в этом же отеле мэр Харькова прятался, когда суд в Полтаве рассматривал результаты следствия по делу о похищении и избиении Кернесом и его охраной активистов Евромайдана в Харькове.

Пятизвездочный отель «Palace Merano» предоставляет множество оздоровительных и медицинских услуг, а их прайслист логически дополняет затраты на чартер городского главы Харькова.

С полным перечнем предоставляемых услуг и ценами можно ознакомиться на официальном сайте отеля в Интернете (https://www.palace.it/) или скачать по ссылке:

Но смотря на эти фотографии, прайсы перелетов, проживания и т.д., очень хочется задать один риторический вопрос – откуда у скромного руководителя харьковского коммунального предприятия - Евгения Журавлева такие деньги на такой фешенебельный отдых (напомним, заработная плата Евгения Журавлева - 308 тыс. грн/год), который в Европе может себе позволить даже не каждый официальный долларовый миллионер.

Хотя надо отметить, что подобная роскошь не в новинку для Евгения Журавлева, согласно данным на сайте НАПК, 31 декабря 2017 года Журавлев стал владельцем часов из драгоценного метала Rolex Day-Date. Оценочная стоимость такого хронометра составляет более 837 тыс. гривен. Столь щедрый подарок директору КП «Ритуал» сделал некий Игорь Гороховский, который является гражданином другой страны. Стоит отметить, что у Журавлева кроме Rolex есть еще две пары элитных часов марки Cartier и Breguet.

Кстати, чтобы не утомлять читателя такими «мелочами», более детально о роде деятельности Евгения Журавлева можно ознакомиться по материалам журналистского расследования «Kharkiv Today» - «Ритуальное золото, или как заработать на мертвецах» .

А 28 июля, после прекрасного отдыха и времяпрепровождения в самом фешенебельном отеле Северной Италии, по данным того же ресурса Flight Tracker, Кернес со своей свитой из того же аэропорта в г.Инсбрук и тем же самолетом с бортовым номером TC-RZA, которым они прилетели на отдых, вылетел в направлении Украины

Так что, подводя итог вышесказанному, будем надеяться, что данное путешествие, а вернее, баснословная сумма, разово потраченная Геннадием Кернесем и Евгением Журавлевым на элитный отдых, заинтересует и НАПК и НАБУ.

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