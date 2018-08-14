Детали Павел Барнацкий – непотопляемый помощник депутатов

2018-08-14 17:06 174

 

Как сообщает сайт Посіпаки.инфо печально известный Павел Степанович Барнацкий снова получил должность помощника депутата Верховной Рады. На сей раз его «патроном» стал депутат от Радикальной партии Ляшко – Андрей Лозовой. До этого покровительствовали Павлу Степановичу депутаты Юрий Кармазин и Василий Пасиняк.

Знали (и знают) ли его покровители, что Павла Степановича еще в девяностых годах выгнали их органов милиции за «действия, которые дискредитируют звание сотрудника милиции»? Знают ли они, что Павел Барнацкий владеет отелем «Цитадель» в пгт. Схидниця и этот отель признан объектом, который несет экологическую опасность для всего региона, поскольку расположен в санитарной зоне, где строительство запрещено? Знают ли они, что Барнацкий вместе со своим приятелем Евгением Дядьо в свое время «отжал» часть Дома культуры работников торговли во Львове? И если знают, то почему держат возле себя?

Мы надеемся, что народные депутаты все-таки не знают про «подвиги» Павла Степановича Барнацкого. А если захотят узнать, то они могут это сделать, спросив львовских политических «старожилов», например, бывшего главу Львовского областного совета Михаила Дмитриевича Седнака. Или просто продавцов на Галицком рынке, с которых Барнацкий в свое время вымогал деньги и которые до сих пор о его размахе взяточничества и фальсификаций дел слагают легенды.

 

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