Экономика В США признали, что китайские товары угрожают национальной безопасности

2018-08-17 11:12 147

Президент США считает, что введенные им пошлины на китайские товары могут спасти металлургическую промышленность страны.

Как заявил Трамп в коротком интервью в Овальном кабинете, пошлины позволят сделать конкуренцию на американском рынке исключительно внутренней.

В краткосрочной перспективе цены на сталь могут вырасти, однако в конечном счете они упадут, и в итоге его действия "спасут отрасль промышленности, играющую важнейшую роль для национальной безопасности США".

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"В результате конкуренция на американском рынке "станет исключительно внутренней, как это было в старые добрые времена, когда у нас была сталь, а U.S. Steel была крупнейшей компанией", - добавил президент.

Напомним, США ввели 25%-ные пошлины на товары, импортируемые из Китая. Президент США Дональд Трамп обвинил КНР в краже интелектуальной собственности и неоднократно подчеркивал, что ему не нравится дефицит в торговле с Пекином.

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