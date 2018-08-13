Экономика фото Трамп поддержал бойкот культовой американской компании Harley-Davidson

2018-08-13 15:16 159

Президент США Дональд Трамп поддержал бойкот американской мотоциклетной компании Harley-Davidson, что стало очередным поворотом в споре компании и президента по поводу пошлин на сталь. 

"Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за рубеж. Здорово! Большинство других компаний движутся в нашем направлении, включая конкурентов Harley. Очень плохой шаг! Скоро в США будут равные или даже лучшие условия", - заявил Трамп.

Как сообщает Reuters, компания Harley-Davidson неоднократно отказывалась комментировать заявления Трампа. 

Напомним, из-за пошлин ЕС на товары из США компания планирует перенести производство некоторых мотоциклов из Соединенных Штатов. По оценкам компании, пошлины ЕС обойдутся ей в 30-45 млн долл. до конца года и в 90-100 млн долл. в год. Мотоциклетные компании, расположенные за пределами США, включают японские Honda Motor и Yamaha, европейские BMW и Ducat, индийские Hero MotoCorp и Bajaj Auto и другие.

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