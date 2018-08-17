Детали Из ЕС в Украину выдворена агент российских спецслужб и сообщница беглого олигарха-мошенника

2018-08-17 11:33 168

На прошлой неделе правоохранители задержали в аэропорту Брюсселя и депортировали в Киев гражданку Украины Людмилу Козловскую, которая является президентом фонда «Открытый диалог» и позиционирует себя как борец за демократические свободы. Данный инцидент привлек внимание общественности. Ведь не каждый день власти ЕС выдворяют украинских граждан, а особенно общественных активистов.

В ходе разбирательств оказалось, что Людмила Козловская стала персоной нон грата в ЕС по инициативе властей Польши, которые в Шенгенской информационной системе (SIS) напротив досье активистки поместили отметку «наивысшего» предупреждения.

Руководительница фонда «Открытый диалог» считает, что подобные действия чиновников являются местью за активную гражданскую позицию ее польского мужа Бартоша Крамека, который критикует власть своей страны.

Примечательно, что все опрошенные нами эксперты подтверждают, что любая страна владеет суверенным правом в вопросах допуска на свою территорию и депортации граждан и сомневаются, что в ситуации с Козловской причиной для выдворения из ЕС стала простая критика действий правительства Польши.

Пролить свет на истинные причины депортации Людмилы Козловской помогли польские журналисты. Еще в июле 2017 года представители польских СМИ решили провести собственное расследование деятельности фонда «Открытый диалог», после того как муж Козловской опубликовал в соцсетях план по свержению правительства Польши.

Журналистам удалось узнать весьма интересные факты о деятельности фонда и его руководителях. Оказывается, что большинство работников фонда «Открытый диалог» являются гражданами РФ. Российский паспорт также имеет президент фонда - «крымская украинка» Людмила Козловская. Одним из основных спонсоров фонда является Петр Козловский (брат Людмилы) – владелец Севастопольского завода «Маяк», который выполняет госзаказы для российского Министерства обороны. Также журналисты установили, что большинство членов фонда регулярно бывают в столице РФ и общаются с российскими чиновниками.

После обнародования результатов расследования, представители МИД Польши начали добиваться от Окружного суда Варшавы приостановить деятельность фонда «Открытый диалог», настаивая на противоправной деятельности общественников. А в МВД Польши решили провести собственное расследование. Поэтому в Польше весьма скептически относятся к заявлениям Людмилы Козловской о политическом преследовании участников фонда «Открытый диалог».

Не стоит исключать, что на решение о признании Людмилы Козловской персоной нон грата для ЕС мог повлиять и факт существования тесных отношений с беглым казахским банкиром Мухтаром Аблязовым. Людмила Козловская длительное время активно пыталась убедить общественность в политическом характере преследования олигарха. Известная юрфирма «Ильяшев и Партнеры» ранее сообщала, что Мухтара Аблязова английский суд признал виновным в хищении более $4 млрд. и приговорил к 22 месяцам тюрьмы. Совсем недавно по Интернету начал «гулять» интимный ролик с участием Мухтара Аблязова и Людмилы Козловской. Правоохранители же заподозрили, что Козловская может быть не только любовницей, но и сообщницей Мухтара Аблязова, которая помогает укрывать незаконно присвоенные мошенником активы.

Интересно, когда же на антиукраинскую деятельность фонда «Открытый диалог», который открыто действует в Украине через свой филиал, обратят внимание и наши власти?