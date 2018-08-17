Политика Луценко назначил сына Грицака зампрокурора Полтавской области

2018-08-18 15:00 171

 

Заместителем прокурора Полтавской области назначен Олег Грицак, сын главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующий документ 16 августа подписал генеральный прокурор Юрий Луценко. Информация о назначении обнародована на сайте областной прокуратуры.

Грицак-младший перешел на новую должность вслед за своим непосредственным руководителем. 19 июля прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов был переведен на аналогичную должность в Полтаве.

С конца 2016 года, Олег Грицак возглавлял одно из управлений в прокуратуре Киевской области, а до этого работал в Оболонской и Святошинской районных прокуратурах Киева.

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