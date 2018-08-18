Детали Фирташ занял первое место в санкционном списке РФ

2018-08-18 11:08 150

В ближайшее время на подпись Президенту ляжет Указ «О применении мер воздействия (противодействия) в целях обеспечения безопасности Российской Федерации в отношении Украины».

Также подготовлено постановление правительства РФ со списком 23 физических и 44 юридических лиц Украины, к которым применят экономические санкции сроком на три года, пишет economistua.

Первый в списке — Дмитрий Фирташ, из мести которому, как говорят, российские промышленники и форсируют введение санкций.

Ранее Фирташ инициировал ограничение Украиной поставок удобрений из России.

В результате пострадали «Фосагро», «Еврохим», «Уралхим» и прочие производители. Фирташ о «зеркальном ответе» предупрежден и ускорил поиски покупателей на свои активы в Крыму. Кроме того, он пытается притормозить подписание Указа через своего партнера по россошанским «Минудобрениям» (Воронежская обл.) — Аркадия Ротенберга. Ради повышения продаж этой компании Фирташ и пролоббировал санкции против российских агрохимиков.