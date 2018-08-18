Детали Фирташ занял первое место в санкционном списке РФ

2018-08-18 11:08 150

В ближайшее время на подпись Президенту ляжет Указ «О применении мер воздействия (противодействия) в целях обеспечения безопасности Российской Федерации в отношении Украины».

Также подготовлено постановление правительства РФ со списком 23 физических и 44 юридических лиц Украины, к которым применят экономические санкции сроком на три года, пишет economistua

Первый в списке — Дмитрий Фирташ, из мести которому, как говорят, российские промышленники и форсируют введение санкций.

Ранее Фирташ инициировал ограничение Украиной поставок удобрений из России.

В результате пострадали «Фосагро», «Еврохим», «Уралхим» и прочие производители. Фирташ о «зеркальном ответе» предупрежден и ускорил поиски покупателей на свои активы в Крыму. Кроме того, он пытается притормозить подписание Указа через своего партнера по россошанским «Минудобрениям» (Воронежская обл.) — Аркадия Ротенберга. Ради повышения продаж этой компании Фирташ и пролоббировал санкции против российских агрохимиков.

Еще по теме

Вашингтон потребовал, чтобы Путин вывел войска с Донбасса и Крыма

2018-08-17 15:45 747

Из ЕС в Украину выдворена агент российских спецслужб и сообщница беглого олигарха-мошенника

2018-08-17 11:33 2217

Зачем успешных чиновников срочно "подвешивают на крючок" уголовных дел и скандалов

2018-08-17 08:09 405

В Украине предложили построить железную дорогу от Китая до ЕС в обход России

2018-08-16 18:30 645

Еще новости в разделе "Детали"

Фирташ занял первое место в санкционном списке РФ

2018-08-18 11:08 150

Из ЕС в Украину выдворена агент российских спецслужб и сообщница беглого олигарха-мошенника

2018-08-17 11:33 2217

План захвата украинских предприятий и земли "Сбербанком России" был написан и контролировался в Кремле, - расследование СМИ

2018-08-16 21:47 2028

Трамп раскритиковал нормы оборонного бюджета США по Крыму и РФ

2018-08-15 21:30 1302
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Фирташ занял первое место в санкционном списке РФ 2018-08-18 11:08 150
Из ЕС в Украину выдворена агент российских спецслужб и сообщница беглого олигарха-мошенника 2018-08-17 11:33 2217
План захвата украинских предприятий и земли "Сбербанком России" был написан и контролировался в Кремле, - расследование СМИ 2018-08-16 21:47 2028
Трамп раскритиковал нормы оборонного бюджета США по Крыму и РФ 2018-08-15 21:30 1302

Лента

12:00 Минобороны предупреждает: в Киеве прогремят артиллерийские салюты
11:30 Сколько украинцев получают зарплату более 10 000 гривен
11:08 Фирташ занял первое место в санкционном списке РФ
11:00 Синоптики рассказали, что предстоит пережить украинцам в ближайшие 2 дня
10:30 Доллар двигают на новый рекорд, но Нацбанк сопротивляется - эксперт
видео 10:00 Львов затопило: из плена воды освободили 150 человек
08:00 Сестра Сенцова рассказала, в каком случае Путин освободит украинского режиссера
фото 22:12 Ученые доказали, что секс-робот способен укрепить отношения и спасти брак
фото 21:34 Дональд Трамп дал гражданство тестю и теще - словенским иммигрантам
20:28 15 верных способов вырваться из нищеты - главные особенности мышления богатых