Мир США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками

2018-08-22 16:29 189

Осенью 2018 года Сухопутные войска Вооруженных сил США получат бронированные грузовики, оснащенные комплексами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Breaking Defence, при необходимости такие мобильные комплексы можно развернуть за рубежом в условиях кризиса.

На бронетранспортерах MaxxPro Dash установлена ​​модифицированная система CREW Duke, разработчиком которой является компания SRC Inc.

"Сначала система использовалась для предотвращения детонации радиоуправляемых бомб. После модернизации она может выявлять и глушить широкий спектр сигналов - от мобильных телефонов до каналов управления беспилотниками", - говорится в сообщении.

Еще по теме

США второй раз в своей истории начала продавать нефть из стратегических запасов

2018-08-22 20:31 18

Госдеп США подключился к освобождению Сенцова из российской колонии

2018-08-22 11:41 243

В США приняли решение отвечать кибератаками на попытки вмешаться в американские выборы

2018-08-21 08:11 351

Экс-адвоката Трампа подозревают в махинациях на сумму 20 млн долларов

2018-08-20 20:33 477

Еще новости в разделе "Мир"

США второй раз в своей истории начала продавать нефть из стратегических запасов

2018-08-22 20:31 18

США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками

2018-08-22 16:29 189

"Охота на ведьм и большой позор", - Трамп отреагировал на приговор Манафорту

2018-08-22 13:43 222

Суд признал виновным экс-политтехнолога Трампа и Януковича Пола Манафорта

2018-08-22 10:40 234
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

США второй раз в своей истории начала продавать нефть из стратегических запасов 2018-08-22 20:31 18
США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками 2018-08-22 16:29 189
"Охота на ведьм и большой позор", - Трамп отреагировал на приговор Манафорту 2018-08-22 13:43 222
Суд признал виновным экс-политтехнолога Трампа и Януковича Пола Манафорта 2018-08-22 10:40 234

Лента

20:31 США второй раз в своей истории начала продавать нефть из стратегических запасов
19:33 Луценко пояснил, почему Порошенко всерьез рассчитывает на второй президентский срок
18:28 В Украине более чем в четыре раза снизили субсидии на услуги ЖКХ
17:32 Стало известно время начала Военного парада к 27-й годовщине Независимости
16:29 США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками
15:33 Кабмин Гройсмана отменил льготы и субсидии на оплату газа - кому с 1 октября придется платить
14:45 Москва отказалась обменивать своих преступников на украинских политзаключенных
фото 14:16 Украина начала производство 152-мм снарядов для дальнобойных пушек "Гиацинт"
13:43 "Охота на ведьм и большой позор", - Трамп отреагировал на приговор Манафорту
13:15 В ГПУ хотят создать политический спецназ для силовой доставки Януковича из РФ