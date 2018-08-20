Мир США берет на вооружение мобильные комплексы борьбы с беспилотниками

2018-08-22 16:29 189

Осенью 2018 года Сухопутные войска Вооруженных сил США получат бронированные грузовики, оснащенные комплексами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Breaking Defence, при необходимости такие мобильные комплексы можно развернуть за рубежом в условиях кризиса.

На бронетранспортерах MaxxPro Dash установлена ​​модифицированная система CREW Duke, разработчиком которой является компания SRC Inc.

"Сначала система использовалась для предотвращения детонации радиоуправляемых бомб. После модернизации она может выявлять и глушить широкий спектр сигналов - от мобильных телефонов до каналов управления беспилотниками", - говорится в сообщении.