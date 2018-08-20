Детали Одна из ведущих корпоративных юристов Украины Анна Бабич получила престижную европейскую квалификацию

2018-08-20 22:41 189

Одна из ведущих корпоративных юристов Украины Анна Бабич получила новую престижную квалификацию, позволяющую вести практику на территории Англии и Уэльса.

Отныне партнер, руководитель практики корпоративного права/ M&A юрфирмы Aequo, является солиситором Англии и Уэльса.

Это достижение пополнит и без того завидный актив именитого юриста. Напомним, в прошлом году Анна Бабич победила в номинации «Лучший юрист по корпоративному праву и M&A» по версии Юридической премии 2017. Кроме того, Анна вошла в ТОП 100 лучших юристов Украины в номинации «Выбор клиента»

Годом ранее она стала первым партнером украинской юридической фирмы, успешно сдавшим экзамен по схеме Qualified Lawyers Transfer Scheme (QLTS) в Великобритании.

«Это – еще одно подтверждение постоянной приверженности компании профессиональному развитию и заботе о клиентах, имеющее особое значение для развития практик корпоративного права/ M&A и частных клиентов», - говорит управляющий партнер Aequo Денис Лысенко.

Уже в этом году Анна Бабич вошла в тройку лидеров рейтинга Ukrainian Women in Law 2016-2018 по версии издания «Юридическая газета». Причем на этот раз ее профессиональные достижения были оценены в номинации «Женщины, которые повлияли на развитие юридического бизнеса в Украине». Проще говоря, повлияли на формирование и стабильность целой отрасли.

Напомним, Qualified Lawyers Transfer Scheme – это схема, включающая серию тестов на получение права вести адвокатскую практику в Англии и Уэльсе, способствующих получению квалификации солиситора в этих юрисдикциях более коротким путем. QLTS гарантирует, что юрист, получивший квалификацию в другой юрисдикции, обладает необходимым уровнем профессиональных знаний и навыков.