Детали Селяне против коррупционеров: губернатор Киевщины Горган в ответе за повальную коррупцию в Подгорцах?

2018-08-21 10:16 189

В селе Подгорцы под Киевом скандал вокруг строительства ЖК Park Lake City на болоте в непригодной опасной местности получил новое продолжение. Как сообщают общественные активисты и местные жители, выступающие против возведения опасного новостроя, повальную коррупцию в селе «крышует» сам губернатор Киевской области Александр Горган, пишет интернет-издание "Аргументум".

Напомним, ранее, несмотря на неоднократные обращения о недопустимости строительства многоэтажных жилых домов в Подгорцах, которое собирается развернуть скандальный столичный застройщик Александр Насиковский и его компания «DIM», сельский голова Сергей Кравченко в сговоре с застройщиком протянул непопулярное решение через Департамент градостроительства и архитектуры облгосадминистрации, внеся изменения в генплан села.

Тогда ряд журналистских и общественных расследований вскрыл коррупционную заинтересованность и.о. директора департамента градостроительства и архитектуры Дмитрия Лыкова, который вопреки отсутствия экспертиз, разрешений и мнения жителей села поддержал на градостроительном совете легализацию новостроев в Подгорцах.

Как известно, Лыков в 2009-2017 годах был главным архитектором Вышгорода, а 1 июня 2017 года (уже при губернаторе Горгане) был переведен в ОГА в Департамент градостроительства и архитектуры. Не лишним будет напомнить, что пути Горгана и Лыкова до этого пересекались в Вышгороде, где Саша имел депутатский мандат (2005-2010 гг.), а в 2015-2016 гг. работал в кресле главы Вышгородской ОГА. Именно на тот период как раз и приходится ряд коррупционных земельных скандалов вокруг Лыкова, который подозревался в земельной коррупции в особо крупных размерах.

Как подтвердил проинформированный источник из окружения Сергея Кравченко, действительно Горган очень тесно связан с Лыковым. Иначе как объяснить «усиление команды губернатора таким кадром?!». «В свою очередь Лыков, еще работая в Вышгороде, мог быть посвящен в управленческие незаконные тайны Горгана, а может имел с ним и личные дела в земельной и градостроительной сферах, когда проворачивались самые громкие аферы и землеотводы в районе», - рассказал журналистам на правах анонимности статусный собеседник.

Как стало известно журналистам, у Горгана за «схемы» и денежные вопросы по региону отвечает не только Лыков, но и некий товарищ Золин — небезызвестный директор Департамента КОГА. Говорят, что эти двое выступают «доверенными лицами» от Горгана в вопросах сбора средств и «повинностей» по Киевской области.

В итоге назначенный Президентом Украины губернатор Киевщины Горган из-за коррупции своих подчиненных явно бросает тень на всю президентскую команду – скандал с Подгорцами уже давно вышел за пределы села и добрался до Киева, о новом земельном дерибане узнали не только в силовых структурах, но и в администрации Главы государства.

Как стало известно журналистам, на Банковой хорошо знают о ситуации в Подгорцах и будут делать соответствующие выводы, в том числе и кадровые, если конфликт не урегулируется, а губернатор Горган провалит возложенные на него задачи по реформированию и продолжит фигурировать в коррупционных скандалах из-за продажных чиновников, вредя перед выборами имиджу Президента.

Как сообщалось, 1 августа губернатор Киевской ОГА Горган согласился принять активистов для обсуждения конфликта. Однако в назначенное время людям оповестили, что встреча была тайно перенесена с 14:00 на 10:00 и проведена без их участия (!!!).

Еще в июле этого года активисты и селяне направляли в ОГА официальные запросы, в которых изложили все недочеты и опасности новостроек в Подгорцах. Но как заверяют активисты, письма не рассматривались, официальные ответы им не поступали, а генплан села не меняется.

В результате произвола чиновников облгосадминистрации в связке с местными коррупционерами общественные деятели с жителями села в начале августа перекрывали Днепровское шоссе, требуя от центральной и областной власти остановить произвол под Киевом и призывали антикоррупционные органы заняться продажными чиновниками в Подгорцах и ОГА. Митинг представителей общественности у стен ОГА также пока не принес никаких результатов – губернатор продолжает странно игнорировать мнение селян и общественности.

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