Политика Госдеп США подключился к освобождению Сенцова из российской колонии

2018-08-22 11:41 123

Власти США рассчитывают на то, что Россия отпустит на свободу украинского заключенного Олега Сенцова, который голодает уже более 100 дней.

"Мы встревожены перспективой того, что еще один невинный человек погибает в российской тюрьме.

Мы надеемся, что российские власти освободят Сенцова, чтобы избежать такой трагедии, которая неизбежно приведет к призыву привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в этом", − говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Ноерт.

Напомним, 25 августа 2015 года суд в РФ приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в создании террористического сообщества на территории Крыма.