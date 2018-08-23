Детали Российские СМИ раскрыли тайну семьи Суркисов

2018-08-23 12:41 204

Киевский клуб «Динамо» переживает сегодня сложные финансовые времена. Задержки по зарплатам, покупка игроков в кредит и неуплата налогов в государственную казну, как оказалось, имеет под собой очень вескую причину. Об этом пишет российский спортивный сайт «Sport.ru».

СМИ утверждает, что в конце 2000-х Игорь Суркис проиграл «Динамо Киев» в карты.

«В одном из VIP-казино Европы Игорь Суркис сел за покерный стол с представителями так называемой ОПГ Солнцевских. Можно предположить, что Суркисы давно знакомы и дружны с членами этой группировки, потому как в число ее руководителей входил экс-тренер киевского «Динамо», Сергей Михайлов (Михась)....В какой-то момент на кон игры Суркис-младший поставил вверенный ему футбольный клуб «Динамо Киев».

Проигрыш Игоря, как рассказывают близкие друзья семьи, поверг брата Григория в шок. Он был не просто в ярости, а «был готов убить Игоря», вспоминает один из известных украинских бизнесменов», - отмечает спортивный портал.

Карточный долг, братья Суркисы отдавали не только деньгами, но и услугами. Одной из форм расчета, к примеру, стала договоренность о назначении главным тренером киевского «Динамо» российского футбольного функционера Валерия Газзаева, уточняют российские журналисты.

«Газзаев, в ту пору, был тренером российского ЦСКА. В середине сезона 2007/2008, в связи с неудачными выступлениями армейского клуба, как в чемпионате России, так и в еврокубках, заговорили о скорой его отставке. Уже в июле 2008 года Газзаев покинул команду.

Примерно через год, 25 мая 2009 года российского тренера назначили на должность главного в «Динамо Киев», - отмечается в статье. Газзаев, и упомянутый выше экс-тренер киевлян Михайлов, имеют прямое отношение к «Солнцевским», пишет «Sport.ru».

«В Западной прессе в подтверждение сказанного, в июне этого года, были опубликованы фото на которых запечатлены руководящие кадры "Солнцевских": все тот же Сергей Михайлов, Виктор Аверин (по кличке "Авера"), Владимир Шаманов и тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Также, еще на одном фото, вместе с Юрием Семиным, Олегом Раменским и Валерием Гергиевым позирует и сам Валерий Газзаев. Эти фотографии, как написал The Insider, являются частью уголовного дела Солнцевской ОПГ в Испании. По нему, в конце сентября 2017 года в Марбелье были арестованы 11 человек группировки», - сказано в материале.

Издание предполагает, что карточный долг Игорь Суркис вернул не полностью.

«И трудности с финансами у «Динамо» в полнее могут возникать по причине дальнейшей необходимости гасить задолженность перед членами российской группировки», - заключают журналисты.

Вдобавок к этому факту, финансовых пробоем семье Суркисов добавило и НАБУ.

«В Национальном антикоррупционном бюро Украины, к примеру, ведут громкое расследование деятельности компании братьев - «Энергосеть». Эта структура занималась скупкой долгов перед облэнерго в Украине, но не погашала их, а наоборот, как считает следствие, «прикарманивала» госсредства в особо крупных размерах. К слову сказать, деятельность «Энергосети» была организована при помощи украинского политика Виктора Медведчука (друг семьи Суркисов), да и сам бизнес был очень выгодным. Поэтому, под давлением карточного долга и утратив сегодня такой актив, как «Энергосеть», Суркисы действительно испытывают ощутимый денежный дискомфорт», - предполагают автора публикации.

Впрочем, как уверены журналисты, страдают в этой ситуации не столько украинские футбольные функционеры, сколько сам клуб «Динамо» и его игроки.

«Футболисты «Динамо»стали разменной монетой в игре дядечек, продолжающих жить по понятиям 90-х...», - резюмирует издание.

Напомним, ранее украинский бизнесмен Гарик Корогодский в эфире программы «Бацман» рассказал о том, что Игорь Суркис действительно любит и хорошо играет в карты.