Детали В Москве обсудили проблемы двусторонних отношений России и Германии

2018-08-25 12:21 264

В столичном гостевом доме Смирновых состоялась встреча Президента Фонда развития современной дипломатии Амрама Петросяна с депутатом немецкого парламента, председателем германо-российской парламентской группы в Бундестаге доктором Робби Шлундом.

«С господином Шлундом мы обсудили особенности отношений между Россией и Германией, а также рассмотрели перспективы совместной деятельности для решения актуальных проблем. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества Германии и России в научной и экономической сфере.

Данная встреча подтверждает эффективность общественной дипломатии в условиях сложной геополитической обстановки. Наш фонд продолжит выстраивать горизонтальные связи с политиками и бизнесом различных стран для расширения совместной деятельности», – прокомментировал Амрам Петросян.

Немецкий политик со своей стороны отметил необходимость пересмотра антироссийской санкционной политики, потому что они негативно влияют на благосостояние населения двух стран.

Стороны договорились продолжить сотрудничество с целью реализации совместных проектов.