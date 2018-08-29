Детали Автор фейковой петиции к Президенту Скупинский ведет бизнес в "ЛНР"

2018-08-29 11:07 207

Представитель общественной организации "Ініціативи майбутнього" Олег Скупинский ведет бизнес в городе Луганск, территория которого является временно неподконтрольной украинской власти. Об этом свидетельствуют данные Реестра юридических лиц Минюста.

Так, согласно ведомостям портала You Control, Скупинский имеет прямое отношение к деятельности, по меньшей мере, трех луганских компаний.

Так, по состоянию на 29 августа текущего года представитель "Ініціативи майбутнього" владеет в ОРДЛО частным предприятием "Українська юридична група" (ЄГРПОУ34942702). Вид деятельности компании - операции с недвижимым имуществом. Также, предприятие предоставляет консультации по налогообложению.

Также, согласно данным You Control, Скупинский является соучредителем (50%) ООО " ВАВІЛОН-ІНДАСТРІ АРТ" (ЄГРПОУ 36561952). Компания, среди прочего, предоставляет юридические услуги, занимается строительством жилых и нежилых зданий, розничной торговлей напитков, фруктов и овощей.

Добавим, что представитель "Ініціативи майбутнього" также является соучредителем (50%) ООО "УКРМЕТІНВЕСТБУД" (ЕГРПОУ 38550963). Компания, как и предыдущая, занимается строительством жилых и нежилых зданий, оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.

Наличие бизнес-интересов у Скупинского на оккупированных территориях также подтверждает и тот факт, что ему принадлежит квартира в неподконтрольном Украине – Крыму. По данным СМИ этим летом Скупинский как минимум дважды посещал оккупированный полуостров.

Напомним, что именно этот Скупинский является одним из авторов и лоббистов фейковой петиции в адрес Президента Украины с требованием “наказать” главу ФФУ Андрея Павелко.

Так, представитель департамента связей с общественностью АП Владимир Горковенко ранее пояснил, что петиция Скупинского, которую последний просит прочно рассмотреть, не набирала нужного количества голосов и является про большому счету фейком с целью дискредитации ФФУ.

Отметим, что петицию Скупинского активно тиражируют "динамовские" сайты, что снова таки подтверждает заказной характер деятельности как самого юриста так и новоиспеченной ОО "Ініціативи майбутнього".