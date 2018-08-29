Политика Гриневич: Киев не будет закрывать русскоязычные школы в ответ на ситуацию в Крыму

2018-08-29 17:42 96

 

В оккупированном Россией Крыму грубо нарушаются права украиноязычных жителей, но Киев не будет принимать зеркальных мер.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время брифинга после заседания правительства 29 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы не агрессор, мы не оккупанты, и мы уважаем другие национальные меньшинства", - ответила Гриневич на вопрос о возможном закрытии русскоязычных школ в Украине.

Министр подчеркнула, что на российские нацменьшинства в Украине распространяются те же правила, что и для других нацменьшинств.

По словам Гриневич, россияне в аннексированном Крыму полностью нарушают права украиноязычного населения.

"Это ужасная политика России, политика агрессора, который незаконно оккупировал украинскую территорию", - сказала она.

Также Гриневич добавила, что политика Минобразования относительно крымчан - это "открытость к детям".

В частности, в Украине есть специальные условия для вступительной кампании и дистанционное обучение для жителей оккупированного полуострова.

27 августа сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму вообще не осталось украинских школ, а количество школ с крымскотатарским языком обучения сократилось более чем вдвое.

Так, из семи украинских школ в Крыму не осталось ни одной.

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