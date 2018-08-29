Гриневич: Киев не будет закрывать русскоязычные школы в ответ на ситуацию в Крыму

В оккупированном Россией Крыму грубо нарушаются права украиноязычных жителей, но Киев не будет принимать зеркальных мер.
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время брифинга после заседания правительства 29 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы не агрессор, мы не оккупанты, и мы уважаем другие национальные меньшинства", - ответила Гриневич на вопрос о возможном закрытии русскоязычных школ в Украине.
Министр подчеркнула, что на российские нацменьшинства в Украине распространяются те же правила, что и для других нацменьшинств.
По словам Гриневич, россияне в аннексированном Крыму полностью нарушают права украиноязычного населения.
"Это ужасная политика России, политика агрессора, который незаконно оккупировал украинскую территорию", - сказала она.
Также Гриневич добавила, что политика Минобразования относительно крымчан - это "открытость к детям".
В частности, в Украине есть специальные условия для вступительной кампании и дистанционное обучение для жителей оккупированного полуострова.
27 августа сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму вообще не осталось украинских школ, а количество школ с крымскотатарским языком обучения сократилось более чем вдвое.
Так, из семи украинских школ в Крыму не осталось ни одной.