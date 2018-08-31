Политика Глава "ДНР" Захарченко погиб при взрыве в Донецке

2018-08-31 20:45 285

 

Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе Сепар в центре Донецка, сообщают сепаратистские и российские СМИ.

Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в Донецке, сообщает вечером в пятницу, 31 августа Life с места событий.

По информации сепаратистких СМИ, от полученного ранения Захарченко умер.

Отмечается, что взрыв произошел в кафе Сепар на улице Пушкина.

Другая информация на данный момент уточняется.

Ранее стало известно, что в результате мощного взрыва в Донецке серьёзно пострадал один человек, но его личность установлена не была.

СМИ также сообщают, что при взрыве ранения получили ещё три человека. Среди них "вице-премьер" ДНР Александр Тимофеев, он госпитализирован с тяжелыми ранениями.

По информации источников издания Страна, у кафе на бульваре Пушкина был взорван внедорожник главы "республики".

Напомним, ранее в Донецке взрывами были уничтожены два одиозных сепаратиста - Моторола и Гиви. Так, вечером 16 октября 2016 года от взрыва в лифте жилого дома в Донецке погиб Арсен Павлов (Моторола). Его неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе – заложников. А 8 февраля 2017 года погиб еще один из лидеров ДНР Михаил Толстых (Гиви). Его взорвали в собственном кабинете.

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