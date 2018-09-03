Политика В ЕС согласовали продление санкций против РФ еще на полгода

2018-09-03 16:30 171

 

Дипломаты стран-членов ЕС согласовали продление персональных санкций ЕС против россиян и сепаратистов в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Дипломаты ЕС решили продлить запрет на получение виз и замораживание активов еще на шесть месяцев для политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Захарченко, очевидно, будет исключен (из списка – ред.), таким образом, он будет состоять из 154 человек и 44 компаний", - заявил Йозвяк.

Журналист также отметил, что это решение должно быть подтверждено послами стран-членов ЕС в среду, 5 сентября. Персональные санкции ЕС были впервые введены 17 марта 2014 года и постоянно обновлялись и каждый раз продлевались. Сейчас они действуют до 15 сентября 2018 года.

В последний раз санкции обновились 31 июля шестью компаниями, которые строили Крымский мост между аннексированным Крымом и российским полуостровом Тамань.

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