Детали Эксперт констатировал окончательную потерю влияния клана Аврамовых в Одесской области

2018-09-11 15:36 201

Экс-нардеп и политический деятель Украины Владимир Цыбулько на своей страничке в Facebook опубликовал весьма вдохновляющую новость для жителей Одесской области. Проанализировав ситуацию вокруг рынка «7 км» и выборов в Таировской ОТГ, он пришел к выводу о «конце эпохи братьев Аврамовых».

Напомним, что уроженцы Одесской области братья Иван и Сергей Аврамовы являются близкими соратниками Юрия Иванющенко, более известного как Юра Енакиевский, входившего в так называемую «семью» Януковича. Во время президентства последнего Иван Аврамов стал главным смотрящим за Одесской областью. Тогда же структуры Иванющенко-Аврамова силой забрали часть рынка «7 км», назначив к тому же его директором своего человека. Это дало им возможность перевести все финансовые потоки в «семью» Януковича. После революции Достоинства Аврамовы скрылись от правосудия в Москве. Находясь за пределами Украины, братья Аврамовы попытались вернуть часть влияния в Одесской области с помощью махинаций на выборах главы Таировского поселкового совета.

По мнению Владимира Цыбулько, после того, как общественники из «Ради громадської безпеки» принялиактивное участие в противостоянии в Таировской ОТГ и даже позволили себе откровенно «кошмарить» подручных Аврамовых в Таировском поселке, стало ясно о «конце эпохи Аврамовых».

«Добило» клан Аврамовых недавнее решение двух инстанций суда по «7 км», вколотившее один из последних гвоздей в крышку гроба для некогда самой сильной группировки в Одесской области.

Более того, последние победы в судах над Аврамовыми, заложили фундамент для возвращения промтоварного рынка законным собственникам.

- Тож мабуть нема такого лому, на який не можна знайтиприйому. І що головне, що цей прийом, нарешті, виведено в виключно правове русло, - подытожил Владимир Цыбулько.