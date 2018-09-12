Детали Кравченко не мог найти управу на Суркиса: подмял суды, а на его руках - кровь

2018-09-12 17:16 216

На скандальных пленках экс-начальника охраны бывшего Президента Украины Кучмы – Николая Мельничеко - журналисты разыскали запись разговора о Грише Суркисе. Диалог произошел между ныне покойным экс-министром внутренних дел Юрием Кравченко и Леонидом Кучмой.

Разговор начинается с вопроса президента о Суркисе: "мол, что у нас с ним?", - интересуется Кучма.

«Значит, я сейчас, я могу вам на следующую неделю подготовить. 50 процентов тех, кого мы закрывали и садили, выпускались судами. Суды практически работают по его указанию. И у меня…», - отвечает Кравченко.

Далее министр МВД поясняет, что Суркис и его соратники «крышуют рынки» в столице.

«Я вам скажу, что фактически проблема большая по "Юности", по рынку (оптовый рынок контролируется криминальными структурами, которые подчинены Суркису. У нас большая проблема по Троещине (тоже получил "крышу" Суркиса ), у нас большая проблема по группе "Киселя" (старый друг Суркиса), и там, где мы щипаем, даже не доходит до него. Только фигура такая попадается средняя, арестовываем, сидит там месяц-полтора, а судья – раз постановление об освобождении», - уточняет Кравченко.

Далее, продолжает министр, Суркис входит в так называемую криминальную группу «отморозки» и занимается организацией «стрелок».

«Это убийства. У него кровь на руках... Просто никто же систематически не поднимает эти вопросы, и оно так, как мокрое горит, как говорят. Поэтому тут для стратегического задания, то только вам ведомо, как их использовать будем…», - рассказал Кравченко Президенту.