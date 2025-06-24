Політика Новий генпрокурор Руслан Кравченко назвав бюрократичним ритуалом офіційне представлення президентом

2025-06-24 13:35

Президент України не буде офіційно представляти нового генпрокурора Руслана Кравченка. Про це Кравченко написав у Facebook.

"Я розпочинаю роботу на посаді генерального прокурора. Старого, бюрократичного ритуалу представлення президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення", - написав він.

Кравченко додав, що команда не витрачає час на формальності й відходить від радянських традицій. За його словами, замість бюрократії мають бути конкретні дії та рішення, а замість урочистостей – відповідальність. Це, на переконання генпрокурора, свідчить про зміни й системний підхід до роботи, який впроваджується з першого дня.

Новий генпрокурор також озвучив конкретні завдання:

  • Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;
  • Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;
  • Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;
  • Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;
  • Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;
  • Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;
  • Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Руслан Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. До призначення на посаду генпрокурора працював керівником Державної податкової служби, а до цього - начальником Київської обласної військової адміністрації.

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