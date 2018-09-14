Детали 19 сентября в Арт-Центре Козловского состоится концерт «БАТТЕРФЛЯЙ»

2018-09-14 18:13 90

 

Концерт ко дню рождения Соломии Крушельницкой…

      «Самой прекрасной и очаровательной Баттерфляй» - так подписал свой портрет Джакомо Пуччини, подарив его Соломии Крушельницкой после успешной премьеры обновленной оперы «Мадам Баттерфляй» на сцене театра «Гранде» в Брешии.

      Уникальная судьба выдающейся украинской оперной певицы Соломии Крушельницкой (1872-1972) вызывала и вызывает интерес не только у музыковедов и поклонников оперного искусства, она интригует также и многих современных художников, писателей, кинематографистов ... Почтить память и талант божественной Соломии, вспомнить ее прекрасный образ, услышать произведения из ее репертуара и еще раз посмотреть фото и видео во время концерта «Баттерфляй», посвященного дню рождения певицы, приглашает Арт-центр Ивана Козловского Национальной оперетты Украины 19 сентября в 19.00.

     В программе принимают участие: легендарная примадонна Национальной оперы Украины, лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко, н. а. Украина Лидия Забиляста (сопрано), молодые солистки Национальной оперетты з. а. Украины Любовь Матейко (сопрано) и лауреат международных конкурсов Анна Коваль (сопрано), лауреат международных конкурсов оперных певцов Ирина Украинец (сопрано) – последнюю победу ей принес только что завершившийся в августе конкурс Международной Оперной Академии в Монтекатини (Италия), а также лауреат международных конкурсов, солист Театра оперы и балета г. Пиза (Италия) Евгений Гунько (бас) и другие.

Концертмейстеры - лауреат международных конкурсов Анна Полищук и Арсен Яковенко.

Режиссер и ведущая - Татьяна Зозуля. Техническое обеспечение - Александр Куцевалов, Дарья Бижко.

Билеты - 50 грн.

Он-лайн билеты - http://operetta.com.ua/kozlowski/event/batterflyaj/

Видео-анонс

 

Дата: 19 сентября

Время: 19.00

Где: Арт-центр Ивана Козловского Национальной оперетты Украины

Адрес: Крещатик, 50-б

 

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