Жизнь «Київ-Класик» дав концерт у Сіетлі і зібрав кошти для лікування та реабілітації українських дітей

2024-05-31 19:22

«Київ-Класик» дав концерт у Сіетлі і зібрав кошти для лікування та реабілітації українських дітей з лікарні «Охматдит», постраждалих від російської агресії.

В концертному залі Benaroya Hall у Сіетлі (США) відбувся благодійний концерт «Дитяча мрія - це мир». Концерт відзначився повним sold-out (усі квитки продані), а всі зібрані кошти були перераховані на відновлення та лікування дітей лікарні «Охматдит».

Захід відбувся за підтримки американського фонду The Humanity Funds на чолі з Сілке та Крейгом Джонстоном.

У концерті брали участь: камерний склад оркестру «Київ-Класик» під орудою Артиста ЮНЕСКО в ім'я миру Германа Макаренка, а також американські виконавці. Особливих емоцій концерту додала участь Еліни та Максима Макаренко - дітей, які з перших днів війни в Україні пережили усі її жахи. Юні музиканти взяли участь в концерті не тільки як солісти-скрипалі, а і як ведучі заходу. Їх виконання та розповіді не аби як розчулили публіку.

В програмі концерту прозвучали твори української музичної культури - від старовинного фольклору до всесвітньо відомих мелодій.

В концерті брали участь американські музиканти з усього західного узбережжя, серед яких американський композитор та виконавець Аллен Віццуті, який спеціально для заходу написав трек «OVE & TEARS FOR UKRAINE». Міка Куан ДіЛоренцо зіграла Віолончельну сюїту № 2 ре мінор Баха, яка довела багатьох присутніх до сліз. Двоє лідерів некомерційних організацій зі штату Вашингтон, колишній виконавчий директор Boeing Сілке Джонстон, а нині генеральний директор The Humanity Funds, і Мері Рансделл, виконавчий і художній директор The Seattle Series, виступили з рішучим закликом підтримати поранених українських дітей у найбільшій дитячій лікарні України «Охматдит».

Американська публіка з захопленням сприйняла українську програму, зал майже після кожного твору підіймався та аплодував стоячи. Музикантів тричі вітали вигуками «Слава Україні!»

Сіетл та американський народ ще раз довели, що вони небайдужі: концерт у суботу в День пам'яті в Benaroya Hall мав величезний успіх. Це був перший виступ камерного ансамблю з України, який познайомив слухачів з різноманіттям українських музичних традицій та історії. Атмосфера в концертному залі була емоційною, вдумливою і часом сповненою смутку. Люди з усього штату Вашингтон відвідали концерт і довго не відпускали артистів - просили три виходи «на біс». Пожертви і зараз продовжують надходити з усіх куточків громади.

«Благодійний концерт «Дитяча мрія - це мир», який спрямований на допомогу дітям «Охматдиту», я вважаю не просто важливим, фактично: реалізовувати подібні заходи - це моя місія, як Артиста ЮНЕСКО в ім'я миру, - говорить Герман Макаренко. - Особливої ваги проєкту додає й те, що він відбувся в США - країні, яка в минулому році повернулась в родину ЮНЕСКО. І я дуже вдячний The Humanity Funds на чолі з Крейгом та Сілке Джонстон - за їх неймовірно добре серце і безмежну допомогу дітям та українському народу».

Війна проти України триває, а ситуація у прифронтових лікарнях стає дедалі складнішою, саме тому «ОХМАТДИТ» розпочав масштабну капітальну кампанію, спрямовану на вирішення проблеми напливу тисяч поранених дітей до «Охматдиту». Кампанія стартувала на вихідних у День пам'яті в Benaroya Hall в Сіетлі за підтримки офісу мера Сіетла, Benaroya Hall та багатьох відомих компаній і приватних родин з усіх куточків Сполучених Штатів Америки. Комісія України у справах ЮНЕСКО надала патронат заходу.

Разом з українськими музикантами до Сіетлу вирушили малюнки українських дітей – пацієнтів «Охмадит» Усі вони створені малюками, які постраждали від російської агресії. У кожного своя непроста, а часом - дуже болюча і навіть трагічна історія...

Наприклад, 11-річний Решетняк Саша з Харківщини цього року потрапив під обстріл, внаслідок якого йому відірвало ногу. Втратила ніжку через ворожий снаряд і 6-річна Пономарьова Марина з Херсонської області. А 10-річний Матвієнко Ілля з Маріуполя крім мінно-вибухового поранення отримав посттравматичний стресовий розлад, адже на війні втратив найближчу людину - матір...

Усі ці і десятки інших постраждалих крихіток наразі знаходяться на лікуванні в «Охматдиті» - і понад усе потребують нашої турботи та допомоги! Саме на це спрямований благодійний концерт Kyiv Classic Orchestra у Сіетлі - всі зібрані на заході кошти направлені на реабілітацію дітей. Своєю чергою, найбільш активні благодійники отримали у вдячність ті самі малюнки від українських малюків