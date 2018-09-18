Полигон бытовых отходов в Подгорцах блокируют "экологические террористы", – Всеукраинская экологическая лига

2018-09-18 16:55 150

Киевский эколого-культурный центр и Всеукраинская экологическая лига заявляют, что Киев ожидает экологическая катастрофа в случае продолжения блокирования полигона твердых бытовых отходов №5 в Подгорцах (Обуховский район, Киевская область).Об этом говорится на веб-сайте Всеукраинской экологической лиги.

"Перекрытие подъезда к пятому полигону приведет к мусорному коллапсу столицы и близлежащих населенных пунктов, и одновременно это выгодно кому-то, кто не имеет никакого отношения к вопросам экологической безопасности", - говорится в официальном заявлении Всеукраинской экологической лиги.

Напомним, работа полигона №5 была заблокирована с 14 сентября. Об этом говорится в обращении председателя правления Частного акционерного общества (ЧАО) "Киевспецтранс" Андрея Грущинского на официальном сайте предприятия.

"Начиная с 14 сентября полигон твердых бытовых отходов №5 в селе Подгорцы заблокирован неизвестными лицами. Какие у них цели и какие требования они предъявляют, пока неизвестно - акцию не поддерживает ни одна местная община, официально или через СМИ о ней тоже никак не заявлено. Людей свозят и вывозят автобусами, а лозунги, под которыми стоят "митингующие" свидетельствуют о том, что организаторы этого мероприятия не понимают реального положения дел как на самом полигоне, так и в сфере обращения с отходами вообще", - отмечается в сообщении.

В Киевском эколого-культурном центре отмечают, что основным требованием протестующих является закрытие полигона, что может повлечь за собой экологическую катастрофу.

"С точки зрения здравого смысла - здесь не здравого смысла. Закрытие полигона без "консервирования" приведет к систематическим неконтролируемым пожарам - из-за выделения биогаза, а также к утечке фильтрата, который сегодня есть на полигоне и будет еще продолжать накапливаться. Местные жители должны требовать проводить плановые работы и следить за рекультивацией, дегазацией и переработкой фильтрата. И понятно - требовать планового закрытия", - отмечается в сообщении.

При этом эксперты отмечают, что в аварийном сценарии, который хотят создать сейчас, деньги пойдут не на закрытие полигона, а на экстренный вывоз мусора.

"Полигон оставят, и тогда он действительно станет местом экологической катастрофы. Кроме того, это приведет к экологической катастрофе в Киеве. Ведь если не вывозить мусор, то вы понимаете что будет. А вывозить его физически некуда. Нового полигона нет, а завод по переработке мусора не построили", - подчеркивается в сообщении.

Эксперты Всеукраинской экологической лиги назвали митингующих "экологическими террористами".

"Заброшенный полигон без контроля уровня фильтрата, без дегазации и рекультивации - бомба замедленного действия, которая приведет к экологической катастрофе. Власти должны защитить безопасность киевлян и местных жителей, и обеспечить штатный режим работы полигона - экологически опасного объекта до полного его закрытия. Надеемся, что и местные власти с. Подгорцы, и районная власть Обуховского района, и Киевская власть договорятся и примут цивилизованное решение о дальнейшей рекультивации пятого полигона и строительства мусороперерабатывающего завода", - говорится в заявлении.