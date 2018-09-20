Детали Новинський, Вілкул і Шуфрич вийшли із зали під час звернення президента до ВР

2018-09-20 16:30 267

Під час виступу президента Петра Порошенка у Верховній Раді із сесійної зали вийшли народні депутати з фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Нестор Шуфрич.

Як повідомив кореспондент "Української правди" депутати почали виходити, коли Петро Порошенко говорив про "повне размосковлення" української церкви. Однак сам президент зазначив, що "саме під час жорсткої позиції з української мови окремі народні депутати покинули зал".

УП повідомляє, що Порошенко говорив, про те, що влада захищає, розвиває і стверджує українську мову. "І надалі будемо вживати дієвих заходів для зміцнення її державного статусу української мови, посилення і поширення її в усіх сферах суспільного життя".

Нагадаємо, що в четвер Петро Порошенко виступає у Верховній Раді з промовою про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2018 році.