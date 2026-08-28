Економіка Україні пообіцяли 10,5 млн доларів на збереження врожаю агровиробників з прифронтових регіонів

2026-08-28 08:22

Міжнародні партнери виділять близько 10,5 млн дол. на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, ця допомога має частково розв’язати проблему зі зберіганням продукції на тлі труднощів з її експортом.

"Кошти дадуть виробникам змогу отримати необхідне обладнання та частково вирішити проблему зберігання врожаю", - зазначив прем’єр.

Водночас Україна разом зі Світовим банком працює над залученням ще 25 млн дол. Як наголосив Корецький, уряд також веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб розширити підтримку аграріїв, які зазнають збитків через російські атаки в Чорноморському регіоні. "Продовжуємо переговори", - додав прем’єр.

Нагадаємо, ситуація в аграрному секторі через блокаду морських портів Великої Одеси наразі є економічно гіршою, ніж була в березні чи квітні 2022 року.

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Економіка

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