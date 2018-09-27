Детали За компанией АИС пришли рейдеры… Говорят, что они из СБУ и прокуратуры

2018-09-27 13:59 483

Стало известно о причастности сотрудников Киевского управления СБУ и городской прокуратуры к громкой попытке рейдерского захвата компанией DCH олигарха Ярославского имущества автомобильной компании АИС.

 Один из исполнителей рейдерского захвата по заказу Ярославского – начальник СБУ в гКиев и Киевской области Олег ВалендюкВалендюк известен участием в преследовании участников Майдана (об этом – ниже), а также темчто изящно избежал люстрации благодаря «странным» решениям судовСообщник Валендюка по этому «проекту» – заместитель прокурора гКиева Павел КононенкоВалендюка неоднократно видели в автомобиле вместе со следователем Ксенией Шевчук (о ее роли – ниже), когда те отъезжали от следственного управления Национальной Полиции в гКиевеА Кононенко регулярно посещал кабинет следственного судьи Голосеевского районного суда гКиева Катерины Плахотнюккоторая известна темчто за один день вынесла 18 (!) решений об аресте имущества АИС в деле объемом 10 000 страниц.

 Итог действий этой «команды» арест имущества АИС с передачей его госагентству АРМАкоторое по коррупционным схемам передало имущество частной компании ООО «Воздвиженка» (бенефициар олигарх Ярославский).

 Коррупционный след в этом деле совершенно не случаен – достаточно посмотреть на токто и как давил на суды и влиял на решения следователей в процессе рейдерского захвата имущества АИС.

 Уголовное дело было сфабриковано следователем ШевчукСледственный судья Плахотнюк наложила арест на имущество компанииОба действовали по преступным указаниям Кононенко и Валендюкаполучивших заказ от окружения Ярославскогос которым прокурорские знакомы еще со времен Януковича. Если говорить конкретното от имени Ярославского курирует рейдерский захват АИС Алексей КуприенкоРасцвет бизнеса Куприенко начался в 2011. Именно тогдавместе со скандально известным судьей Артуром ЕмельяновымКуприенко организовал ряд рейдерских захватов в интересах «семьи» ВЯнуковичаКуприенко обвиняли так же во взломе почтовых аккаунтовсоздании фейковых новостей во время травли ФФУ и ее президента Андрея Павелко.

 АИС пытается защищатьсяно упомянутые «правоохранители» оказывают давление на судей Киевского Хозяйственного Суда – чтобы те принимали заведомо неправомерные решениячто делает невозможной защиту имущества АИС в открытом и честном судебном процессеУ компаниикоторая подвергается рейдерской атакеостается последний шанс в таких условиях – обратиться в НАБУ и Генпрокуратуручтобы коррупционеры были привлечены к ответственностиа их незаконная деятельность была пресечена.

 Надо заметитьчто коррупционный след и «странные решения» судов – это фишка того же Олега ВалендюкаОн работал во времена Януковича в прокуратуреболее тогоприказом генпрокурора Пшонки №64 от 19.02.2014 года он был материально поощрен за преследование участников Майдана.

 Однако этот грязный след затерялся благодаря высоким покровителям коррупционным связямКак сообщили журналисты программы «Схемы», 15 октября 2014 годав тот денькогда вступил в действие закон о люстрацииВалендюк послал запрос в Генпрокуратуру Украиныо томподпадает ли он под увольнение в связи с люстрациейУже через день, 16 октябряему ответиличто подпадаетНо уже 17 октября 2014 года Валендюк подал иск в Окружной административный судКиева с просьбой запретить его увольнятьИ на следующий рабочий деньв понедельник, 20 октябряпоявилась судебное решение запретить Генпрокуратуре освобождать прокурора Валендюка от занимаемой должностиСкорость реакции Генеральной прокуратуры и вынесенного судебного решения поражаетведь по факту за рабочих дней Олег Валендюк избежал люстрацииБолее тогопо словам активиста Автомайдана Романа МаселкоГПУ даже не пыталась обжаловать решение судаа ее представители не появлялась на судебных заседанияхЛюбые попытки Министерства юстиции и общественных организаций обжаловать это решение суда проваливалисьпоскольку все судебные инстанции им отказывали объясняячто «этот вопрос их не касается и не нарушает их прав».

 Если это не коррупциятогда что коррупцияАктивность Валендюка в рейдерской атаке на АИС может объясняться двумя причинамиличная заинтересованностьналичие обязательств перед высокими покровителямикоторым он «должен» за освобождение от люстрации.

 Павел Кононенко – не менее одиозная фигура с историейиздание «ОРД» раскрыло много интересного о немНапример как утверждалосьсреди его сомнительных «достижений» – крышевание торговли наркотиками и проституцииа также игровых автоматов в Днепропетровске и в Крымуотвалов меткомбинатов в Запорожьеконтрабанды в ЗакарпатьеВ последнее время Кононенко засветился в более хлебных и «беловоротничковых» историяхНапримеро его участии в рейдерских атаках в пользу одной их крупных национальных сетей сообщалииздание The Washington Times(США), а затем «Украинская правда».

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