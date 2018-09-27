Детали За компанией АИС пришли рейдеры… Говорят, что они из СБУ и прокуратуры

2018-09-27 13:59 483

Стало известно о причастности сотрудников Киевского управления СБУ и городской прокуратуры к громкой попытке рейдерского захвата компанией DCH олигарха Ярославского имущества автомобильной компании АИС.

Один из исполнителей рейдерского захвата по заказу Ярославского – начальник СБУ в г. Киев и Киевской области Олег Валендюк. Валендюк известен участием в преследовании участников Майдана (об этом – ниже), а также тем, что изящно избежал люстрации - благодаря «странным» решениям судов. Сообщник Валендюка по этому «проекту» – заместитель прокурора г. Киева Павел Кононенко. Валендюка неоднократно видели в автомобиле вместе со следователем Ксенией Шевчук (о ее роли – ниже), когда те отъезжали от следственного управления Национальной Полиции в г. Киеве. А Кононенко регулярно посещал кабинет следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киева Катерины Плахотнюк, которая известна тем, что за один день вынесла 18 (!) решений об аресте имущества АИС в деле объемом 10 000 страниц.

Итог действий этой «команды» - арест имущества АИС с передачей его госагентству АРМА, которое по коррупционным схемам передало имущество частной компании ООО «Воздвиженка» (бенефициар - ол игарх Ярославский).

Коррупционный след в этом деле совершенно не случаен – достаточно посмотреть на то, кто и как давил на суды и влиял на решения следователей в процессе рейдерского захвата имущества АИС.

Уголовное дело было сфабриковано следователем Шевчук. Следственный судья Плахотнюк наложила арест на имущество компании. Оба действовали по преступным указаниям Кононенко и Валендюка, получивших заказ от окружения Ярославского, с которым прокурорские знакомы еще со времен Януковича. Если говорить конкретно, то от имени Ярославского курирует рейдерский захват АИС Алексей Куприенко. Расцвет бизнеса Куприенко начался в 2011. Именно тогда, вместе со скандально известным судьей Артуром Емельяновым, Куприенко организовал ряд рейдерских захватов в интересах «семьи» В. Януковича. Куприенко обвиня ли так же во взломе почтовых аккаунтов, создании фейковых новостей во время травли ФФУ и ее президента Андрея Павелко.

АИС пытается защищаться, но упомянутые «правоохранители» оказывают давление на судей Киевского Хозяйственного Суда – чтобы те принимали заведомо неправомерные решения, что делает невозможной защиту имущества АИС в открытом и честном судебном процессе. У компании, которая подвергается рейдерской атаке, остается последний шанс в таких условиях – обратиться в НАБУ и Генпрокуратуру, чтобы коррупционеры были привлечены к ответственности, а их незаконная деятельность была пресечена.

Надо заметить, что коррупционный след и «странные решения» судов – это фишка того же Олега Валендюка. Он работал во времена Януковича в прокуратуре, более того, приказом генпрокурора Пшонки №64 от 19.02.2014 года он был материально поощрен за преследование участников Майдана.

Однако этот грязный след затерялся благодаря высоким покровителям коррупционным связям. Как сообщили журналисты программы «Схемы», 15 октября 2014 года, в тот день, когда вступил в действие закон о люстрации, Валендюк послал запрос в Генпрокуратуру Украины, о том, подпадает ли он под увольнение в связи с люстрацией. Уже через день, 16 октября, ему ответили, что подпадает. Но уже 17 октября 2014 года Валендюк подал иск в Окружной административный суд. Киева с просьбой запретить его увольнять. И на следующий рабочий день, в понедельник, 20 октября, появилась судебное решение - запретить Генпрокуратуре освобождать прокурора Валендюка от занимаемой должности. Скорость реакции Генеральной прокуратуры и вынесенного судебного решения поражает, ведь по факту за 5 рабочих дней Олег Валендюк избежал люстрации. Более того, по словам активиста Автомайдана Романа Маселко, ГПУ даже не пыталась обжаловать решение суда, а ее представители не появлялась на судебных заседаниях. Любые попытки Министерства юстиции и общественных организаций обжаловать это решение суда проваливались, поскольку все судебные инстанции им отказывали объясняя, что «этот вопрос их не касается и не нарушает их прав».

Если это не коррупция, тогда что коррупция? Активность Валендюка в рейдерской атаке на АИС может объясняться двумя причинами: личная заинтересованность, наличие обязательств перед высокими покровителями, которым он «должен» за освобождение от люстрации.

Павел Кононенко – не менее одиозная фигура с историей: издание «ОРД» раскрыло много интересного о нем. Например, как утверждалось, среди его сомнительных «достижений» – крышевание торговли наркотиками и проституции, а также игровых автоматов в Днепропетровске и в Крыму, отвалов меткомбинатов в Запорожье, контрабанды в Закарпатье. В последнее время Кононенко засветился в более хлебных и «беловоротничковых» историях. Например, о его участии в рейдерских атаках в пользу одной их крупных национальных сетей сообщали, издание The Washington Times(США), а затем «Украинская правда».