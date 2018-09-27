Политика СБУ взялась за «венгерские паспорта» на Закарпатье

2018-09-27 16:30 159

СБУ начала расследование фактов выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатской области. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Соответствующее производство зарегистрировано. СБУ ведет следствие, мы ведем процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Если есть доказательства о получении двойного гражданства - это должно наказываться", - заявил Луценко.

Генпрокурор привел в пример беглого нардепа Андрея Артеменко, который был лишен украинского гражданства после обнаружения у него второго паспорта.

"Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении других лиц, любых - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, - действие будет такое же, лишение украинского гражданства", - заявил Луценко.

Напомним, на прошлой неделе в сети появилось видео, снятое в консульстве в Берегово, на котором видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.