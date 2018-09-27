Политика В "Укрпоште" объяснили, почему могут прекратить доставку пенсий

2018-09-27 19:00 276

"Укрпошта" пригрозила прекратить доставку пенсий, так как тариф на эту услугу не пересматривался с 2004 года.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский

"Каждая услуга должна оплачиваться. Когда кто-то кому-то недоплачивает, начинается какая-то игра. Когда непрозрачная отчетность, начинаются всякие "фокусы", - считает он.

Смелянский отметил, что в 2016 году минимальная зарплата составляла примерно 1,5 тыс грн, и большинство почтальонов "Укрпошты" получали такую зарплату, в среднем обслуживая 143 пенсионера.

"Сейчас мы имеем 3,7 тыс грн, с первого января - 4,1 тыс грн. Количество пенсионеров, которые мы обслуживаем, упало до 120 (на одного почтальона - ред). То есть если количество уменьшается, а затраты увеличиваются, то этот баланс уже не сводится", - пояснил он.

При этом тариф на разноску пенсий не пересматривался с 2004 года

"Очень простая математика. Кто-то должен закрывать этот баланс. А мы просто не в состоянии. Это значительные средства - 1 млрд грн, в то время как наша выручка составляет 5,5 млрд грн", - подчеркнул Смелянский.

Ранее ЭП сообщала, что от доставки пенсий населению ПАО "Укрпочта" в этом году понесла 1 млрд гривен убытков.