Укрпошта запевнила, що не підвищуватиме тарифи на доставку країною

2025-12-01 14:39

Після повідомлення Нової пошти про подорожчання послуг з 1 грудня цього року, національний поштовий оператор вирішив заспокоїти клієнтів. На підприємстві запевнили, що тарифи на доставку посилок по Україні у них залишаться без змін.

«Багато хто також запитує нас, чи плануємо ми щось подібне. Одразу відповідаємо: ні. Ми хочемо, щоб у вас залишалося більше коштів на подарунки, тому Укрпошта наразі не планує переглядати тарифи на доставку посилок», – заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

У компанії розповіли, що, як і раніше, діятимуть два основні тарифи – «Базовий» та «Пріоритетний», а також наочно порівняли вартість доставки з новими тарифами конкурентів.

«Під час війни компанія відкрила 24 роботизовані центри та досягла 100% автоматизації сортування. Завдяки цьому швидкий тариф «Пріоритетний» забезпечує здебільшого доставлення вже наступного дня. При цьому його вартість залишається однією з найдоступніших на ринку. Тариф «Базовий» підійде тим, хто не поспішає з отриманням: посилки доставляють довше, проте вартість доставки значно менша», – радять на офіційному сайті Укрпошти.

Водночас Ігор Смілянський нагадав, що оплатити доставку цього року можна, скориставшись програмою «Зимова підтримка».

«На 1000 гривень ви зможете надіслати або отримати приблизно 15 посилок з Укрпоштою (і понад 20, якщо оберете тариф Базовий) — і лише близько 8 з нашими конкурентами», – зауважив він.

