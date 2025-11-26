Економіка З 1 грудня трифи на доставку товарів по Україні збільшаться - наскільни доведеться переплачувати

2025-11-26 10:31

«Нова пошта» повідомила, що оновлює частину тарифів на доставку. Зміни набувають чинності 1 грудня 2025 року.

Зокрема, вводиться доплата 10 грн на доставку в поштомат.

Дoплата за дoставку чи забір кур’єрoм пoсилoк і дoкументів станoвитиме 50 грн.

Тариф на доставку документів у фірмовому конверті у відділення по місту становитиме 60 грн, по Україні – 70 грн.

Доставка між відділеннями по місту посилки до 10 кг подорожчає до 100 грн, посилки до 30 кг – до 160 грн. Доставка між відділеннями по Україні посилки до 10 кг коштуватиме 120 грн, посилки до 30 кг – 180 грн.

Вартість перевезення вантажів вагою понад 30 кг між відділеннями коштуватиме на 1 гривню більше за кожен кілограм ваги: по місту – 6 грн/, кг, по Україні – 10, 11 та 12 грн/кг залежно від зони доставки. Якщо відправлення має габарит понад 120 см, нараховується доплата 150 грн.

Водночас частину тарифів буде залишено без змін або знижено.

Вартість доставки посилок до 2 кг по місту коштуватиме 60 грн, по Україні – 80 грн. Доплата для посилок за доставку у селище чи село +25 грн, відправка з селища чи села – без доплати. Комісія від оголошеної цінності до 500 грн, переадресування в дорозі, повернення документів та посилок, конверт для документів та пакети від 0,5 до 4 кг уже враховані у вартість доставки.

Детальніше з оновленими тарифами можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.