ВІЙНА В Україні Гендиректор Укрпошти дав роз’яснення щодо спірного питання з бронювання співробітників

2026-02-18 13:31

Укрпошта здобула бронювання працівників не через статус державної компанії, а як об’єкт військової інфраструктури. Про це в інтерв’ю генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, відповідаючи на запитання щодо бронювання співробітників.

За його словами, підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних працівників.

Проте через це Укрпошта стикається з проблемами: відділення регулярно підпалюють через рознесення повісток.

"Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо", - поскаржився Смілянський.

Він додав, що компанія уклала контракт з Міністерством оборони України.

"Нам дали бронювання не за те, що ми Укрпошта, а за те що ми - військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток", - резюмував гендиректор.