Детали Международный фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия» состоялся с рекордом!

2018-09-30 18:00 357

28 сентября 2018 года в Умани стартовал международный фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия. Цветущая страна» и был установлен рекорд Украины на высоте 4038 метров.

В рамках мероприятия состоялся показ ярких тепловых аэростатов. Гости фестиваля смогли бесплатно принять участие в постановке воздушных шаров, сделать яркие фотографии и узнать особенности подготовки аэростатов к полетам в рамках мастер-классов от организаторов фестиваля.

Организаторами международного фестиваля «Монгольфьерия. Цветущая страна» являются общественная организация «Украинское воздухоплавательное общество» и воздухоплавательное общество «Монгольфьер».

Комментарий автора проекта Сергея Скалько:

«Мы очень рады встречать в Умани воздухоплавательные экипажи со всей Украины и европейских стран. Приятно, что посмотреть на фестиваль и принять участие в полётах приехали люди из разных городов. Мы ежегодно организовываем фестиваль «Монгольфьерия», чтобы продемонстрировать красоту украинских земель с высоты птичьего полёта, гостеприимство украинского народа и прекрасный мир воздухоплавания».

В рамках фестиваля был установлен беспрецедентный рекорд Украины – «Первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара».

Команда воздухоплавательного общества «Монгольфьер», в лице пилотов теплового аэростата Сергея Скалько и Юрия Бейдыка, а также тандем парашютистов Марии Ткаченко и инструктора парашютного спорта Александра Марушко официально установили рекорд в рамках международного фестиваля воздушных шаров «Монгольфьерия. Цветущая страна». Сергей Скалько и Юрий Бейдык пилотировали аэростат на высоту 4038 метров над уровнем моря (3878 метров над землей), откуда Мария Ткаченко и Александр Марушко благополучно совершили прыжок с парашютом тандемом. Достижение было зафиксировано представителем Национального реестра рекордов Украины. Об этом сообщается в блоге соорганизатора фестиваля – воздухоплавательного общества «Монгольфьер».

Фестиваль «Монгольферия» проходит в Украине с 2008 года. Впервые проект состоялся в г. Белая Церковь. За годы существования, фестиваль был организован не только на территории Украины, но и в Болгарии, а также Черногории. В последние два года событие объединяет всех профессионалов и любителей воздухоплавания Украины и стран ближнего зарубежья в городе Умань, под названием «Монгольфьерия. Цветущая страна».