Экономика Украина быстро движется к диктатуре - кому нужен налог на выведенный капитал

2018-10-01 09:10 183

Может ли налог на выведенный капитал заменить налог на прибыль и снизить действующую налоговую нагрузку, а также вернуть в украинскую экономику сбежавшие десятки миллиардов долларов? Как могло получиться, что вопреки широко задекларированным политическим целям по деофшоризации, сейчас в офшоры уже ушел даже украинский МИД. Об этом «Политическим Известиям в Украине» рассказал Владимир БОГАТЫРЬ, управляющий партнер адвокатской компании «BOGATYR & PARTNERS».

-Налог на выведенный капитал, по замыслу субъекта законодательной инициативы, должен заменить налог на прибыль. Это, действительно то, что нужно бизнесу, чтобы простимулировать к уплате налогов?

- Налог на прибыль из действующего налогового поля никуда не исчезнет. Этот налог есть и должен быть. В то время как НДС, например, можно было бы и отменить, т.к. он создает наибольшие коррупционные риски и является основой для существования противозаконных финансовых схем. Тем более, что в Украине на данный момент перепроизводства не наблюдается, а скорее наоборот. Налоговое законодательство должно стимулировать рост производства, способствовать импортозамещению, а также качественно изменить структуру экспорта. Стране необходимо отказаться от экспорта сырья и сосредоточится на экспорте готовой продукции.

Например, если речь идет о экспорте древесины, то – это должна быть мебель, но не «кругляк», как сейчас. Особенно в условиях расцвета контрабанды при нынешнем режиме, которая в нынешних реалиях может превысить официальный экспорт. Если же говорить об экспорте угольной продукции, то это могут быть готовые брикеты. Тоже самое можно сказать и о необходимости экспорта готовой металлопродукции.

На данный момент в государстве полностью отсутствует экономическое планирование, которое заменили популизмом. Не удивительно, что периодически появляются законопроекты, подобные рассматриваемому проекту налога на выведенный капитал, который предлагают фактически те же, кто этот капитал и вывел.

Законопроекты должны быть направлены на развитие производства, обеспечивающего государственный интерес и потребности населения.

- Можно ли говорить о международном опыте применения налога на выведенный капитал?

- На мой взгляд, если использовать международный опыт, то в данном случае более уместен опыт налоговых амнистий. В том числе, по части выведенных капиталов. Об использовании подобной практики в украинских реалиях говорить все еще преждевременно. Учитывая то, что наше налоговое законодательство, бухгалтерский учет и отчетностсть настолько забюрократизированы и являются пережитком давнего прошлого, мы даже не способны производить обычный обмен информацией с развитыми странами. Текущее состояние с порядком ведения бухучета и отчетностей в Украине находится где-то на первобытном уровне.

- То есть налог на выведенный капитал не сможет нам помочь ни с деолигархизацией, ни с деофшоризацией?

- Если говорить о деолигархизации, то при действующей власти — это невозможно даже в теории. Учитывая, что один из олигархов находиться у нас сейчас во главе государства, а остальные либо лично, либо через своих представителей рассредоточены в парламенте, органах исполнительной и местной власти. Действующий Президент – главный специалист по офшорам. Мы все помним о результатах международного расследования Panama Papers. Соответствующий скандал возник еще в апреле 2016 года. С тех пор многие политические лидеры из разных стран, фигурировавшие в «Панамских списках», были лишены власти и даже привлечены к ответственности. В то время как украинские фигуранты «Панамских списков» наоборот, за эти два года только нарастили свои капиталы. Обратите внимание на то, что действующие руководители структурируют бизнес через иностранные юрисдикции, где платят и/или освобождены от налогов, там же они лечатся и учат своих детей. Никто из них не верит в то что делает, не верит ни в реформы и ни в свою страну!

К сожалению, общая ситуация сложилась печальным образом – общество потеряло всяческие ориентиры. Сегодня никто не может честно ответить себе на вопрос какая форма правления и государственного устройства у нас сложилась, соответствует ли она задекларированным в Конституции принципам и ожиданиям граждан, а текущий политический режим привел к тому, что государство не выполняет ни одной из возложенных на него функций.

- Но теперешний глава государства после «панамского скандала» вроде бы спрятался в трасте…

- Если говорить юридически, не спрятался. Траст по своему статусу вообще не является чем-либо таким, за чем можно спрятаться. Любой траст можно с легкостью вскрыть в суде, арбитраже и с помощью процедур уголовного преследования. Это иллюзия мировоззрения, сформированного до появления новой судебной практики.

Основной фигурант Panama Papers является руководителем правящего режима. Все фигуранты, среди которых Президент, друг его семьи – мэр Одессы с российским паспортом и другие руководители страны являются неприкосновенными, да и расследовать их действия навряд ли будет Генеральный прокурор, который как утверждают иностранные журналисты сам недавно обзавелся элитной недвижимостью в одной из экзотических стран.

В руководстве прокуратуры в большинстве своем случайные люди, которые осуществляя псевдореформы осознано убрали слова «закон, честь и достоинство» не только с герба прокуратуры, а и искоренили из принципов ее деятельности.

В целом, ситуация с расследованиями в рамках Panama Papers показывает, что Украина сейчас к сожалению, не является демократическим государством, где подобного рода расследования обязательно приводят как минимум к политической ответственности. Общество искусственно разрознено навязанной пропагандой – в духе взаимной ненависти по языковому, религиозному и другим поводам, уничтожающим государственность. Каждый день выходит несколько достаточно качественных журналистских расследований, которые не ложатся в основу расследований правоохранителей. На призывы расследовать нападения на журналистов лицо занимающее должность Генерального прокурора отвечает, что введет военное положение, унизительно отзываясь о протестующих. Страна неизменно движется к диктатуре под всеобщее молчание, вызванное отчаянием и безнадежностью. К сожалению, большинство активных граждан покидают Украину в поисках лучшей жизни.

- После Panama Papers в мире возникло еще несколько крупных офшорных скандалов. Например, Paradise Papers. За эти два года офшорные юрисдикции старательно расшатывались. Были также нанесены существенные удары по институту банковской тайне. Даже в Швейцарии, которая особенно славится своими традициями тайны банковских вкладов…Что теперь будет теперь с офшорами? Сохранили ли они свою привлекательность в финансовом мире?

- Офшоры были, есть и будут. они являются одним из инструментов налогового планирования. Хотя это указывает на нежелание собственников офшоров платить налоги в собственной стране. Офшорная юрисдикция не является противозаконной, если говорить с юридической точки зрения. Единственное, о чем это говорит – об отсутствии патриотизма у владельцев офшоров. Обязанность уплачивать налоги – это прежде всего, неотъемлемая часть уровня правовой культуры бизнеса в любой стране. И это нормальная практика, когда в развитых странах бизнесмены добросовестно уплачивают налоги и гордятся размером уплаченных налогов, зная, что средства не будут расхищены, а будут направлены на образование детей, науку, медицину, защиту правопорядка, т.е. плательщик и общество получат соответствующую компенсацию, помощь и защиту от государства.

- Работа с офшорами для бизнеса – это нормальная международная практика. Но когда, по результатам расследования адвокатской компании «Bogatyr and Partners», выяснилось, что на заграничный офшор записана вся украинская консульская служба…

- Прежде всего, отмечу, что в Украине действует Консульская служба, деятельность которой четко регламентирована национальными законами. Согласно Конституции и действующему законодательству каждый государственный орган должен действовать в рамках и в способ предусмотренный действующим законодательством. Достаточно давно государство определило курс на упорядочивание административных услуг, которые предоставлялись непонятными компаниями, которые существовали вокруг отдельных государственных органов. В действиях по делегированию функций и полномочий консульской службы в пользу отдельных иностранных компаний можно усмотреть не только отдельные признаки служебных правонарушений, но и признаки государственной измены. Исходя из норм действующего законодательства, на данный момент отсутствует право центральных органов государственной власти делегировать собственные функции каким-либо иностранным компаниям, тем более структурированным через офшорные юрисдикции. Президент и чиновники различного уровня на перебой заявляют о борьбе с офшорами.

В некоторых странах подобная практика законодательно предусмотрена, но не в Украине.

Реформаторы настолько заигрались, что уже просто не рассматривают страну в качестве государства, а как отдельную компанию. Таким образом пытаясь адаптировать в систему государственного управления некоторые элементы из бизнес-сектора.

- VF Worldwide Holdings Ltd….Удалось ли выяснить, что это за офшорная компания?

- Это британская компания, структурированная через офшор на Маврикии. Все данные можно найти в открытом доступе. Также нам стало известно, что на этот офшор зарегистрирована соответствующая торговая марка.

Я подал несколько запросов с целью получения публичной информации. МИД ответил, что никаких тендеров не проводилось, вместо этого ведомство самостоятельно создало «рабочую группу», которая провела конкурс и выбрала победителя. А Министерство экономики сообщило, что не считает привлечение «визовых посредников» как действия подпадающего по регулирование закона «О публичных закупках». Исходя из информации, предоставленной этим государственными органами все прошло НЕ ProZorro.

Журналистам расследователям удалось выяснить, что частное предприятие «Визовый сервисный центр» из орбиты этого бренда принадлежит гражданину Латвии российского происхождения, который работает в службе такси Лондонского аэропорта.

В этой истории много вопросов и потому, что данный бренд работает в России и предоставляет услуги гражданам России, предположу, что и гражданам, получившим российские паспорта в Крыму. Соответственно выбор подобной компании не соответствует логике и лозунгам, заявленным ранее МИД. Однако соответствует стилю ответов государственных органов – НЕ ProZorro.

Беседовал Игорь ШЕВЫРЕВ