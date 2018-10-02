Мир Генсек НАТО: РФ ставит под угрозу договор о ликвидации ракет

2018-10-02 19:30 90

В НАТО обеспокоены тем, что Россия не придерживается обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран Альянса, передает Европейская правда.

«Мы остаемся озабоченными тем, что Россия не уважает свои международные обязательства, включая Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который сейчас находится под угрозой из-за действий России. Очень важно, чтобы Россия ответила на эту обеспокоенность конкретно и прозрачно», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил разработку Россией новой ракеты наземного базирования большого радиуса действия — 9М729.

«Россия не предоставила никакой конкретной информации об этих ракетах. Все союзники согласны, что это нарушение договоренностей», — сказал Столстенберг.

Он отказался говорить о конкретных данных, где именно Россия намерена размещать эти ракеты, но отметил, что у НАТО есть определенная разведывательная информация по этому поводу.

Россия в прошлом году испытала ракеты этого типа и в Кремле заявляли, что их создание не нарушает договор о ликвидации ракет.

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