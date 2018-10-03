Детали Публикация "L’Illustré" против ФФУ была заказана «Динамо» еще в мае

2018-10-03 14:31 207

Около месяца тому назад женевский журналист Арно Беда опубликовал в издании "L’Illustré" громкие обвинения в адрес ФФУ и ее президента Андрея Павелка. Он утверждал, что украинский функционер якобы разворовал деньги УЕФА на строительстве завода по производству футбольного покрытия в Киеве. Эту публикацию Беды перепечатал себе официальный сайт ФК Суркисов "Динамо Киев", а также другие подконтрольные братьям Суркисам интернет-порталы.

Примечательно, что появление громких обвинений Беды в адрес ФФУ предвидели еще в мае.

Именно таким образом должна была завершиться заказная волна дискредитации украинского Дома футбола в интересах братьев Суркисов.

Так, 20 мая текущего года на странице фейсбук - сообщества "Футбольний почекун" появилась заметка, автор которой утверждал, что получили инсайд от ФК «Динамо» (Киев).

"Следующая неделя перед финалом Лиги Чемпионов окрасится цепочкой скандалов. Братья Суркисы будут упорно мочить ФФУ и Павелка", - сказано в посте.

Для этого "пиарщики Медведчука и Суркиса разработали план". Его реализация выглядит следующим образом, предупреждал «Футбольный почекун» еще почти полгода тому назад.

«- сломанные инстаграммы, почты, одноклассники, фейсбуки ФФУ;

- почтовые письма, аккаунты и переписки - "фотошопится" все, и подается как правда истинная;

- готовые материалы попадают на страницы газет Украины и Швейцарии, в передачу "Деньги" канала "1 + 1" при поддержке "ручных блоггеров", средств массовой дезинформации, армии сочувствующих;

- мощная рекламна кампания посредством фейсбука и СМИ», - отмечается в посте.

"Запомните этот твитт от 20 мая 2018 года", - предупредили тогда соцсети.

Состоянием на 3 октября можно смело утверждать, что все прогнозы «Футбольного почекуна» сбылись, а следовательно, инсайдер данного ФБ-сообщества не лукавил.

Уточним, что заказная статья в швейцарском "L’Illustré" против ФФУ основывается полностью на документах,  которые ранее за деньги предлагали осветит украинским СМИ

Напомним также, что в УЕФА официально опровергли обвинения Арно Беды в адрес Федерации футбола Украины.  После чего редакция швейцарской газеты приняла решение об увольнении свое журналиста. 

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