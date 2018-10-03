Детали Судья апелляционного суда Харьковской области Плетнев спонсирует страну-агрессора

2018-10-03 14:43 207

Девять лет наша страна ведет неравный бой с игорным бизнесом. Только в Киеве за прошлый год было выявлено более тысячи нелегальных игорных заведений, которые работают по всей стране.

Предположительно по этому, все более популярными становятся подпольные online казино, типа “ВУЛКАН” и “Император”. В их сети попался даже судья апелляционного суда Харьковской области Владимир Плетнев, который оказался азартным игроком.

Об этом стало известно после опубликованных хакером Sean Baker данных из личного электронного ящика Владимира Плетнева. В частности, речь идет о переписке Владимира Васильевича с администраторами online казино “ВУЛКАН” в которой он требует выплатить его выигрыш в размере около 2 000 рублей (прим. ред. около 800 грн.), отмечая, что в казино “Император” и близко не было никаких проблем с оплатами.

В случае неуплаты долга, Плетнев обещал увести у Интернетказино “ВУЛКАН” клиентов и устроить “такой антипиар, что сайт забудут все, кто когда-либо на нем побывал”.

Пикантной ситуацию делает то, что валютой сайтов Интернетказино “ВУЛКАН” и “Император”, являются российский рубль, а владельцами online казино, а затем и получателями средств являются граждане Российской Федерации. Соответственно налоги на средства, перечисленные в пользу данных сайтов направляются на пополнение государственного бюджета России.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Харьковский судья поддержал украинофобские заявления Михаила Добкина. Так, 23 декабря прошлого года Добкин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост о том, как он оказался на улице Евгена Коновальца в Киеве: “Сегодня в Киеве, выйдя из припаркованной машины, заметил, что стою на улице имени Коновальца. Сначала огорчился, а потом посмотрел, что вокруг грязь, мусор валяется, плюнул под ноги на выбоину в асфальте и перешел на другую сторону”.

Пост поддержал своим комментарием Владимир Плетнев, который был раздосадован тем фактом, что в столице есть улица имени Коновальца: “Вы то перешли. А улица имени этого грязи-мусора осталась”.

Свое антиукраинское высказывание Михаил Добкин поддержал обещанием общенародной уборки, взамен получив одобрение со стороны Плетнева и обещание помочь.

О близких отношениях господина Плетнева и Михаила Добкина и общность взглядов, говорят также публикации на личной странице в Facebook Владимира Васильевича.