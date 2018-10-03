Украина Украинская армия получила партию военной техники

2018-10-03 16:30 90

 

Военным передали модернизированные танки, БТРы и грузовую технику, переоснащенную на харьковских предприятиях.

Вооруженные силы Украины получили партию модернизированных танков Т-80 и Т-64БВ, БТР-4 нового поколения, а также военную грузовую технику. Об этом в среду, 3 октября, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает его пресс-служба.

“Так с начала года украинскими предприятиями в соответствии с государственным оборонным заказом было произведено и модернизировано более 2000 единиц вооружения и военной техники. Важно, что развитие ОПК - это укрепление обороноспособности и экономики государства и создание новых рабочих мест”, - говорится в сообщении.

Турчинов отметил, что во время глубокой модернизации и переоснащения танков были внедрены новые конструктивные решения - “разработанная и установленная автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, также позволяет вести огонь управляемыми ракетами”. По его словам, модернизация БТР-4 в боевых условиях, “сделали эту боевую машину одной из самых эффективных в Вооруженных Силах Украины”.

Для модернизации тяжелой техники были задействованы четыре мощных харьковских предприятия - Харьковский бронетанковый завод имени Малышева, Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, Балаклейский ремонтный завод и Харьковский завод специальных машин“.

“Оборонная промышленность Харьковской области существенно усиливает обороноспособность нашей страны.Произведенная предприятиями броня стала надежной защитой для наших военнослужащих”, - подчеркнул Турчинов.

На прошлой неделе военным Операции объединенных сил на Донбассе передали БТР-4Е Буцефал.

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