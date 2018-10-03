Украина Гриневич заявила, что повышения зарплат учителям в следующем году не будет

2018-10-03 17:00 213

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что на повышение зарплат учителям государственному бюджету необходимо дополнительно 110 миллиардов гривен.

По словам главы Минобразования, в бюджете на 2019 год этих денег нет.

"Это значительная часть бюджета сферы образования в Украине. Таких ресурсов в бюджете на 2019 год нет. Но мы к этой норме постепенно приближаемся", - отметила Гриневич.

Вместе с тем она подчеркнула, что в предыдущие два года правительство уже повышало зарплаты учителям. В частности, за сентябрь средняя зарплата составила 7 400 гривен, а стартовая зарплата молодого учителя составила 4 500 гривен.