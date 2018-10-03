Украина Гриневич заявила, что повышения зарплат учителям в следующем году не будет

2018-10-03 17:00 213

 

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что на повышение зарплат учителям государственному бюджету необходимо дополнительно 110 миллиардов гривен.

По словам главы Минобразования, в бюджете на 2019 год этих денег нет.

"Это значительная часть бюджета сферы образования в Украине. Таких ресурсов в бюджете на 2019 год нет. Но мы к этой норме постепенно приближаемся", - отметила Гриневич.

Вместе с тем она подчеркнула, что в предыдущие два года правительство уже повышало зарплаты учителям. В частности, за сентябрь средняя зарплата составила 7 400 гривен, а стартовая зарплата молодого учителя составила 4 500 гривен.

Еще по теме

Украинцам пообещали зарплаты по 15 тысяч гривен

2018-09-30 12:00 3384

Кому в Украине поднимут зарплату до 9000 гривен

2018-09-16 14:00 12645

Рева рассказал, как повышение зарплат и пенсий повлияет на субсидии

2018-09-15 13:00 3225

Стало известно состояние учительницы, которую школьник бил стулом и проткнул ножницами

2018-09-12 12:30 840

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине изменили начисление стажа для физлиц-предпринимателей

2018-10-03 20:30 186

Стало известно, сколько украинцев уже выбрали семейного врача

2018-10-03 19:30 150

Денежные переводы из-за границы влияют на субсидию — Минсоцполитики

2018-10-03 18:02 219

Гриневич заявила, что повышения зарплат учителям в следующем году не будет

2018-10-03 17:00 213
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине изменили начисление стажа для физлиц-предпринимателей 2018-10-03 20:30 186
Стало известно, сколько украинцев уже выбрали семейного врача 2018-10-03 19:30 150
Денежные переводы из-за границы влияют на субсидию — Минсоцполитики 2018-10-03 18:02 219
Гриневич заявила, что повышения зарплат учителям в следующем году не будет 2018-10-03 17:00 213

Лента

20:30 В Украине изменили начисление стажа для физлиц-предпринимателей
20:00 Мингарелли надеется, что Украина станет членом ЕС
19:30 Стало известно, сколько украинцев уже выбрали семейного врача
19:00 Путин назвал отравленного Скрипаля подонком
18:30 Украинцы смогут получать вторую пенсию, но за нее придется заплатить
18:02 Денежные переводы из-за границы влияют на субсидию — Минсоцполитики
17:30 В НАТО озаботились проблемой украинского судоходства в Азовском море
17:00 Гриневич заявила, что повышения зарплат учителям в следующем году не будет
16:30 Украинская армия получила партию военной техники
фото 15:46 Покушение на Трампа: ФБР перехватило письмо, зараженное токсичным рицином