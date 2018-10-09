Политика Нидерланды обвинили Москву в хакерских атаках на своей территории

2018-10-09 21:36 165

Во время официального визита в МИД России посол Нидерландов Регина Вероника Мария Джонс-Бос заявила, что Нидерланды не намерены допускать хакерские атаки на расположенные в стране. 

"По словам посла, во время встречи в МИД РФ она объяснила, что Нидерланды несут ответственность "за международные организации на своей территории" и не намерены допускать на них кибератаки", - сообщает DW.

В России заявление посла назвали "кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге".

Напомним, ранее Нидерланды обвинили Россию в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия, чтобы получить информацию из международного расследования крушения рейса малайзийских авиалиний МН17.

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Политика

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