В Киеве проходит брифинг Минобороны Украины по делу взрывов на военных складах в Ичне Черниговской области.
Напомним, взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Ичня начались сегодня под утро. На месте происшествия организовали штаб ликвидации пожара. Туда выехал премьер Владимир Гройсман и военное руководство страны.
В ИЧНЕ ВЗОРВАЛИСЬ АРСТСКЛАДЫ, ПЕРЕКРЫТО НЕБО И ТРАССЫ (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Также в районе населенного пункта Ичня закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов.