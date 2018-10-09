Украина ОНЛАЙН Почему и как взорвался 6-й арсенал в Ичне - срочный брифинг Минобороны

2018-10-09 10:39 342

В Киеве проходит брифинг Минобороны Украины по делу взрывов на военных складах в Ичне Черниговской области.

Напомним, взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Ичня начались сегодня под утро. На месте происшествия организовали штаб ликвидации пожара. Туда выехал премьер Владимир Гройсман и военное руководство страны.

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Также в районе населенного пункта Ичня закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов.