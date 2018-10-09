Украина фото + видео В Ичне Черниговской области взорвались арстсклады, перекрыто небо и трассы, проходит эвакуация (обновляется)

2018-10-09 08:24 468

Минувшей ночью в городе Ичня Черниговской области рванули артсклады. В результате ЧП на 6-ом арсенале ВСУ, проходит срочная эвакуация местных жителей.

"В 3 часа 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня, Черниговской области, произошел взрыв на технической территории, - сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

В Минобороны сообщили, что территория 6 арсенала Министерства обороны составляет около 682,6 Га, из них техническая территория - 402 Га.

Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. В срочном порядке развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. На данный момент эвакуировано около 10 тысяч человек.

В МВД сообщили, что закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. от Ични. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

В пресс-службе Минобороны сообщают, что сейчас интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду.

По данным военных, жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников Вооруженных сил и местного населения нет, материальные убытки уточняются.

Оперативная группа во главе с начальником Генштаба отправилась на место происшествия.

В данное время проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль границы.

По состоянию на утро сегодняшнего дня еще двучат взрывы.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что на военном арсенале в пгт. Ичня Черниговской области выявлены серьезные нарушения при хранении боеприпасов.

Как сообщала тогда пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, было установлено, что командование воинской части заплатило коммерческой структуре 199 тысяч гривен за ремонт грузовой платформы в местах хранения боеприпасов и других средств поражения.

Позднее был составлен акт выполненных работ, который, как выяснилось во время проверки, не соответствует действительности. В частности, указанные работы на объекте не завершены, а надлежащий контроль качества и полноты выполненных работ комиссией воинской части не проводился.

Во время проверки выявлен ряд нарушений требований нормативных документов по организации хранения и размещения боеприпасов, несения службы охраной части, противопожарной безопасности и др.

По всем нарушениям в отношении замкомандира воинской части и руководителя комиссии - начальниа хранения этой воинской части были составлены админпротоколы.