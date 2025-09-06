Політика Китай розгортає найбільш масштабне нарощування стратегічних можливостей за останні десятиліття

2025-09-06 21:30

Китай прискорив темпи модернізації та розширення свого ядерного арсеналу. Розгортається найбільш масштабне нарощування стратегічних можливостей за останні десятиліття. Про це повідомляє Reuters.

Як заявив Конгресу у березні командувач Стратегічного командування США генерал Ентоні Коттон, що директива лідера КНР Сі Цзіньпіна підготувати армію до можливого силового захоплення Тайваню до 2027 року безпосередньо стимулює розвиток ядерних сил, придатних для запуску з суші, моря та повітря.

Попри офіційну політику "невикористання ядерної зброї першими", у Пентагоні вважають, що стратегія КНР може передбачати застосування ядерних ударів у разі загрози її командним центрам чи критичній інфраструктурі, а також у випадку можливої поразки китайських військ у війні за Тайвань.

У Міністерстві оборони Китаю ці звинувачення відкидають, наголошуючи, що країна дотримується виключно оборонної ядерної стратегії і засуджує "спроби роздувати міф про китайську ядерну загрозу".

За даними "Бюлетеня атомних вчених", Китай уже накопичив близько 600 боєголовок і будує понад 350 нових ракетних шахт та бази для мобільних пускових установок. Значна частина арсеналу призначена для ракет малої дальності, орієнтованих на регіональні цілі.

Як йдеться у щорічному звіті Пентагону, до 2030 року Народно-визвольна армія Китаю може мати понад 1000 оперативних ядерних боєголовок, від малопотужних високоточних засобів до міжконтинентальних балістичних ракет з мегатонним зарядом.