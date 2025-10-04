Спорт Основний захисник Арсенала Вільям Саліба залишиться в лондонській команді до 2030 року

2025-10-04 09:32

Основний захисник Арсенала Вільям Саліба продовжить свої виступи за лондонську команду.

Зазначається, що "каноніри" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання нового довгострокового контракту з 24-річним футболістом.

На який термін розрахована оновлена угода, не уточнюється, однак, згідно з інформацією зі ЗМІ, французький захисник, на якого раніше претендував мадридський Реал, підписав контракт на п’ять років - до червня 2030 року.

 Нагадаємо, Арсенал підписав Саліба влітку 2019 року, після чого захисник провів сезон в оренді у своєму колишньому клубі Сент-Етьєн, а також виступав на правах оренди в Ніцці та Марселі.

У складі "канонірів" француз уже зіграв 140 матчів у всіх турнірах, забив сім голів і зробив три результативні передачі.

