Экономика КРАШ-ТЕСТ АВТОПРОМА: в Украине резко снизили темпы производства авто

2018-10-09 16:31 258

Украинские производители автотранспорта в сентябре выпустили 550 единиц транспортной техники, что на 33% меньше, чем в сентябре 2017 года.

Как сообщает ассоциация Укравтопром, в "плюс", и то за счет чрезвычайно низкой базы сравнения, удалось выйти всего двум предприятиям - заводу Черкасский автобус (прирост 19%) и Черниговскому автозаводу корпорации Эталон (прирост 31%), которые в сентябре выпустили 43 и 21 единиц автотранспорта соответственно.

В легковом сегменте продолжает работать только одно предприятие – Еврокар, где за месяц было собрано 476 автомобилей Skoda, что на 8% меньше, чем в сентябре-2017.

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В целом выпуск легковых автомобилей в Украине к сентябрю прошлого года просел на 31%.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о производстве авто с августа 2016 года) составило всего 3 единицы, что в 20 раз меньше результата годичной давности.

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Автобусное производство снизилось на 3%, составив 71 единицу.

Согласно сообщению, всего в январе-сентябре в Украине изготовлено 5,094 единиц автотранспортных средств, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, темп падения автопроизводства еще ускорился (по итогам января-августа оно сократилось на 7% к аналогичному прошлогоднему периоду).