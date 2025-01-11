ВОЙНА В Украине Штраф за неуточнение военно-учетных данных в Украине могут значительно снизить

2025-01-11 16:45

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №12093 - 231 народный депутат проголосовал "за" в первом чтении. Документ предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за уточнение военно-учетных данных "с опозданием". Напомним, сейчас сумма штрафа составляет от 17 до 25 тыс грн.



Законопроектом предлагается:



⦁ дополнить новой статьей 2799, которой предоставить возможность лицу, привлекаемому к административной ответственности по статьям 210, 2101 КУоАП, подать заявление в ТЦК и СП, в котором самостоятельно сообщить о факте совершения указанного правонарушения и предоставлении согласия на рассмотрение дела при его отсутствии;



⦁ дополнить новой статьей 3003, которой предоставить возможность лицу, привлеченному к административной ответственности, в порядке, предусмотренном статьей 2799 КУоАП, в течение 10 календарных дней со дня вступления постановления в законную силу добровольно оплатить 50% размера наложенного штрафа.



Также предлагается внести изменения в несколько других статей КУоАП для приведения их в соответствие с предложенными законопроектом положениями.



Принятие указанных изменений должно положительно сказаться на:



⦁ стимулировании военнообязанных провести уточнение данных;



⦁ обеспечении наполнения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.



Также предполагается усовершенствование процедуры рассмотрения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 2101 КУоАП, и предоставление возможности гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, добровольно оплатить 50%. (Неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительной причины является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн.)



В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в 2024 году более 6 000 000 военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные.