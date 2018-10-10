Украина Прокуратура передала в суд 100 уголовных дел по аннексии Крыма

2018-10-10 22:12 99

Прокуратура оккупированного Крыма передала в суд 100 уголовных дел с обвинительными актами в отношении преступлений против национальной безопасности.

Об этом во время презентации Стратегии развития прокуратуры Автономной Республики Крым на 2019-2022 годы, рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

"В отношении преследования лиц, причастных к совершению преступлений против основ национальной безопасности. По указанным фактам сообщено о подозрении после тщательного сбора информации… 467 лицам. В суд уже направлено 100 уголовных дел с обвинительными актами. На скамье подсудимых оказались бывшие депутаты Верховной Рады АРК – 64, Севастопольского городского совета – 21, так называемый "министр здравоохранения Крыма", 6 членов незаконного вооруженного формирования "Самообороны Крыма" и другие", - привел статистику генпрокурор.

На данный момент, по словам Луценко, уже есть три приговора за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по статье "государственная измена".

Напомним, суд приговорил к трем годам условно бывшего "заместителя министра спорта Крыма", которого в начале года задержали на админгранице с Крымом. Об этом написал адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook. По его словам, Камалов провел в тюрьме почти восемь месяцев, а 13 сентября он отправился в Крым.