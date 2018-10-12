Политика Конституционный Суд запретил Минфину без спросу собирать данные о доходах граждан

2018-10-12 15:16 255

Конституционный Суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов право получать информацию, содержащую персональные данные.

Теперь министерство должно получить разрешение гражданина, перед тем, как собирать и изучать данные относительно пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат.

КСУ принял решение в деле по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции положений абзаца I пункта 40 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса.

"Полномочия Министерства на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, являются дискреционными, а потому крайне необходимо, чтобы оспариваемые положения Кодекса, которые являются основанием для осуществления соответствующих полномочий Министерством, согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и запрет произвола", - говорится в сообщении на сайте КСУ.

Министерство может быть наделено полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели.

Указанные положения утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.

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